Из «Гарри Поттера» убрали всю магию и заменили ее на оружие. Получилось что-то странное

Источник материала: Tut.by

Сцены магии в фильме «Гарри Поттер и философский камень» заменили на сцены с оружием. Так авторы хотят обратить внимание на романтизацию огнестрельного оружия в Голливуде. Видео появилось на YouTube-канале Harry Potter With Guns («Гарри Поттер с пушками»), пишет Meduza.

В новой версии фильма Гермиона левитирует перо с помощью выстрелов из автомата, а игроки в квиддич стреляют из обрезов. «Так лучше», — говорится в описании проекта. Авторы называют свою работу постмодернизмом и отмечают, что заменить магию на оружие было не то чтобы очень сложно, хотя работа над «Гарри Поттером с пушками» заняла пять лет. На сайте проекта есть полная версия фильма.

Проект пытается обратить внимание на романтизацию огнестрельного оружия в Голливуде. Авторы предупреждают о возможных последствиях его использования и даже дают инструкцию, как противостоять насилию с применением оружия.

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