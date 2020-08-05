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Из «Гарри Поттера» убрали всю магию и заменили ее на оружие. Получилось что-то странное
Источник материала: Tut.by
Сцены магии в фильме «Гарри Поттер и философский камень» заменили на сцены с оружием. Так авторы хотят обратить внимание на романтизацию огнестрельного оружия в Голливуде. Видео появилось на YouTube-канале Harry Potter With Guns («Гарри Поттер с пушками»),
В новой версии фильма Гермиона левитирует перо с помощью выстрелов из автомата, а игроки в квиддич стреляют из обрезов. «Так лучше», — говорится в описании проекта. Авторы
Проект пытается обратить внимание на романтизацию огнестрельного оружия в Голливуде. Авторы предупреждают о возможных последствиях его использования и даже дают инструкцию, как противостоять насилию с применением оружия.
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Сцены магии в фильме «Гарри Поттер и философский камень» заменили на сцены с оружием. Так авторы хотят обратить внимание на романтизацию огнестрельного оружия в...
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