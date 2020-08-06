Тайсон показал сумасшедшую физическую форму

Источник материала: Tut.by

Американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал впечатляющие физические кондиции перед поединком с Роем Джонсом-младшим, пишет eurosport.

Тренер боксера Рафаэль Кордейро выложил фотографию, на которой видны ноги Майка — объемы его бедер просто поражают, учитывая, что Тайсону уже 54 года.

Пользователи моментально отреагировали на это в комментариях. «Вау! Майку — 54, а его ноги выглядят монструозно массивно», «Впечатлен ногами Тайсона. Он настоящий человек-танк», «Ух ты, мускулы Майка помнят его старые годы. Он как будто прокатился в машине времени и вернулся в 1988», — писали фанаты.

21 июля Тайсон выразил желание провести выставочный поединок с соотечественником Роем Джонсом. Бой назначен на 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовым.

Менеджер Джонса Жолт Барна заявил, что американец застрахует уши перед боем с Тайсоном. Это связано с резонансным случаем, когда Тайсон во время боя откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду.

Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.