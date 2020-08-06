﻿ Тайсон показал сумасшедшую физическую форму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тайсон показал сумасшедшую физическую форму

06.08.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал впечатляющие физические кондиции перед поединком с Роем Джонсом-младшим, пишет eurosport.

Тренер боксера Рафаэль Кордейро выложил фотографию, на которой видны ноги Майка — объемы его бедер просто поражают, учитывая, что Тайсону уже 54 года.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb) 4 Авг 2020 в 8:27 PDT

Пользователи моментально отреагировали на это в комментариях. «Вау! Майку — 54, а его ноги выглядят монструозно массивно», «Впечатлен ногами Тайсона. Он настоящий человек-танк», «Ух ты, мускулы Майка помнят его старые годы. Он как будто прокатился в машине времени и вернулся в 1988», — писали фанаты.

21 июля Тайсон выразил желание провести выставочный поединок с соотечественником Роем Джонсом. Бой назначен на 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовым.

Менеджер Джонса Жолт Барна заявил, что американец застрахует уши перед боем с Тайсоном. Это связано с резонансным случаем, когда Тайсон во время боя откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду.

Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко приказал Генпрокуратуре взяться за альтернативный подсчёт голосов на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика