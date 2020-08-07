Пока все спали, Влад бежал. История парня, который сутки на ногах ради благого дела

Источник материала: Виртуальный Брест

22-летний Владислав Клундук после 24-часового благотворительного забега уже не может идти. Накануне, 5 августа, он стартанул из родного Кобрина, чтобы привлечь внимание к истории Софии Жагунь, на лечение которой от спинальной мышечной атрофии (СМА) собирают более 2 миллионов долларов. HEALTH.TUT.BY рассказывает, как парень отважился на личный рекорд и почему бежал с краповым беретом.