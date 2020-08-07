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Пока все спали, Влад бежал. История парня, который сутки на ногах ради благого дела

07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22-летний Владислав Клундук после 24-часового благотворительного забега уже не может идти. Накануне, 5 августа, он стартанул из родного Кобрина, чтобы привлечь внимание к истории Софии Жагунь, на лечение которой от спинальной мышечной атрофии (СМА) собирают более 2 миллионов долларов. HEALTH.TUT.BY рассказывает, как парень отважился на личный рекорд и почему бежал с краповым беретом.

 
 
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  22-летний Владислав Клундук после 24-часового благотворительного забега уже не может идти. Накануне, 5 августа, он стартанул из родного Кобрина, чтобы привлечь...
 
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