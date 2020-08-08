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Под Слуцком предприниматель из мести сжег чужую машину и набросился с топором на милиционеров (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Под Слуцком индивидуальный предприниматель из мести сжег автомобиль, а когда милиционеры пытались допросить его, напал на них с топором. Об этом
В субботу, 1 августа, житель села поджег во дворе частного дома автомобиль марки Opel. Это произошло в деревне Малая Подерь.
Когда спасатели вместе с правоохранителями приехали на место, машина догорала. Хозяин авто поделился предположениями, что машину могли поджечь. Потерпевший работает начальником охраны на районном комбинате хлебопродуктов.
Как оказалось, накануне происшествия он поругался с местным индивидуальным предпринимателем, зарабатывающем на грузоперевозках. Мужчина привез товар на предприятие, игнорируя требуемые санитарные меры. Из-за этого фура не была разгружена.
Убегая после совершенного злодеяния, преступник оставил бутылку с остатками жидкости на крыльце дома – это подтвердило версию поджога.
Правоохранители планировали опросить подозреваемого, на которого указал владелец автомобиля, однако тот начал прогонять их со своего двора, размахивая топором. Его пыталась остановить мать.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено два уголовных дела – за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, а также за угрозу применения насилия в отношении правоохранителей.
Задержанный признал свою вину и продемонстрировал, как совершал поджог. В МВД уточнили, что раньше к уголовной ответственности он не привлекался.
Фото и видео: пресс-служба МВД Беларуси
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Под Слуцком предприниматель из мести сжег чужую машину и набросился с топором на милиционеров (ВИДЕО)
Под Слуцком индивидуальный предприниматель из мести сжег автомобиль, а когда милиционеры пытались допросить его, напал на них с топором. Об этом...
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