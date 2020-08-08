Беспримерный пофигизм. Промахи дорожников и шедевры наших сантехников на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

После выхода вашей статьи неожиданно на следующий день нашлась почти подходящая краска для второго подъезда по улице Мирошниченко 51.







Могилев, улица Криулина, возле магазина «Копеечка» и ТЦ «555». Этот район считается многодетным, здесь очень много детишек. Над ливневой канализацией решеток нет.









Борисов, улица Чапаева, около домов № 20 и 22. Благодаря строителям, которые асфальтировали здесь парковку, вода стоит постоянно даже после минимального дождя. Не помогло удаление нескольких бордюрных камней. Видимо, разуклонку сделали «на глазок».



Фото предоставлено читателем

Этот пешеходный переход находится в городе Витебске, на улице Чкалова, возле дома 47, корпус 1. Он ведет от школы № 45 прямо в газон. Кстати, с другой его стороны он упирается ровно в световую мачту. Вот что пишет автор этих фотографий: «Я понимаю, что такими переходами в нашей стране никого не удивишь. Это потому, что улицы с тротуарами и осветительными мачтами проектируют одни, застройку этих улиц делают другие, нанесение дорожной разметки — третьи, а вместе они никогда не пересекаются».



Фото предоставлено читателем



Фото предоставлено читателем

В Минске, на пересечении улиц Лобанка и Музурова, сделали новый пешеходный переход от магазина «Радзивиловский» до парка Дививелки. Новый переход выходит ровно на перекресток, а люди, в том числе мамы с колясками и велосипедисты, переходят дорогу по старому переходу с высоким бордюром. Вопрос: как можно было так промахнуться, делая его? Переход напротив сделали в положенном месте.



Фото предоставлено читателем

Новая минская школа № 52 на Каменногорской, 114. Сантехническая загадка: как закрыть дверцу после установки крана и как открыть ее, не откручивая крана?



Фото предоставлено читателем

Бобруйск. Здесь людей не устраивает «псевдоасфальтное» покрытие на пешеходном переходе через мост над железной дорогой. Они удивляются, как было все спроектировано: попасть безопасно на улицу Интернациональную — это целый квест. Ни одного светофора, зебры или знака пешеходного перехода.









А если тебе нужно на улицы Гоголя или Крылова, то, как говорится, дорога возникает под ногами идущего.





Могилев, улица Гагарина, 46. После каждого дождя здесь образуется бассейн. Если погода теплая, дети безумно рады.



Фото предоставлено читателем

Слуцк, улица Виленская, 110. По соседству находятся старые аварийные сараи, потенциально опасные для детей, которые любят по ним лазить.





Минск, детская площадка по улице Столетова. Защитное покрытие на земле деформировалось, не лучшая ситуация и с тренажерами для инвалидов. «Раньше это было любимое место для игр детей, а теперь это не совсем безопасно, что очень печально», — пишет автор фото.









Минск, улица Кижеватова, 76. Такая вот ситуация у третьего подъезда.









Минск, Гвардейская, 3. Работники ЖЭС № 89 успешно завершили ремонт труб в подъезде. Мусор свалили возле входа и оставили его там на два месяца.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Шугаева, 11. Если верить бумажке, лифт покрасили.



Фото предоставлено читателем

Минск, школа № 40. Кнопка вызова персонала для людей с ограниченными возможностями находится наверху высокого крыльца без намека на пандус.









Как сделать разноуровневый люк? А вот так!



Фото предоставлено читателем

А какие «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.