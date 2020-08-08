Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась с видеообращением накануне основного дня голосования.

Тихановская записала обращение к избирателям, силовикам и членам комиссий

Тихановская высказалась в связи со вчерашними задержаниями велосипедистов в Минске .

«Сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы с теми, кто не согласен, не то что неприемлемы – они за гранью», – заявила кандидат. Она обратилась к силовикам с просьбой не выполнять преступные приказы.

Светлана Тихановская поблагодарила тысячи белорусов, выходящих на улицы городов с требованиями изменений и избрания нового президента.

«Вы все – надежда нашей страны и ее будущее. Давайте сделаем так, чтобы мы проснулись в новой стране», – отметила кандидат.

Для этого она призвала «всех сторонников изменений» 9 августа прийти на свой избирательный участок и проголосовать за нее – Светлану Тихановскую.

«9 августа в 20:00 каждый имеет право прийти к избирательному участку и ознакомиться с протоколом об итогах голосования. Ждите, пока комиссия посчитает голоса и вывесит протокол с результатами. Если вы увидите, что мы победили, празднуйте нашу победу. Если вы заметили нарушения –действуйте по закону. Вызывайте милицию и требуйте провести проверку. Это ваши голоса на участке. Именно на вашем участке может произойти фальсификация, и именно вы можете принять меры для того, чтобы предотвратить преступление или сокрытие доказательств», – отметила политик.

Сама она пообещала делать все возможное, чтобы защитить голоса.

Кандидат в президенты также обратилась к силовикам.

«Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы – мирные люди. Наша сила – в единстве и любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов», – уверила она, высказав убеждение в том, что люди в погонах также ждут перемен.

«Я уверена, что вы не будете выполнять преступные приказы. Знаю, что многие устали слушать хамство и угрозы от начальства. Я обещаю поддержку каждому милиционеру, каждому офицеру – всем, кто откажется выполнять преступный приказ или пострадает от этого», – пообещала Тихановская.

Она попросила членов участковых комиссий честно считать голоса.

«Среди вас много учителей и преподавателей. Я понимаю, перед каким выбором вы стоите. Знайте, что я, мы не оставим вас в беде. Прошу вас, действуйте по совести, проведите честный подсчет голосов. Если на вас давят, требуют нарушать закон, звоните, мы вам поможем. Если вас уволили, звоните, мы вам поможем. Давайте вместе отстоим наше право выбора: мирно, с достоинством и по закону», – призвала Светлана Тихановская.

Она подчеркнула, что жизнь каждого белоруса – это самое ценное, что «есть у нас, у нашей страны».