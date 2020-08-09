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Наблюдатель: на выборах очень высокая явка, люди активно идут
Источник материала: ОНТ
Люди потоком идут на участок для голосования, иногда в очередях стоит по 20 человек,
На участках в Полоцке наблюдатели также отмечают высокую явку. Избиратели приходят постоянно, отметила Ольга Пивоварова, наблюдатель на участке №18.
ФОТО: БЕЛТА
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Люди потоком идут на участок для голосования, иногда в очередях стоит по 20 человек, пишет БЕЛТА со ссылкой на наблюдателя на участке №4 города Лида Андрея Мимиша. ...
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