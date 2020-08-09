Наблюдатель: на выборах очень высокая явка, люди активно идут

Источник материала: ОНТ

Люди потоком идут на участок для голосования, иногда в очередях стоит по 20 человек, пишет БЕЛТА со ссылкой на наблюдателя на участке №4 города Лида Андрея Мимиша.

На участках в Полоцке наблюдатели также отмечают высокую явку. Избиратели приходят постоянно, отметила Ольга Пивоварова, наблюдатель на участке №18.

ФОТО: БЕЛТА









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