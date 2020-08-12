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Кыргызстан требует от Беларуси экстрадиции экс-премьера Усенова
Источник материала: Партизан
11 августа в Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали представители посольства Беларуси в Бишкеке и выразили протест нахождению в Минске бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова. Об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.
Фото пресс-службы Лукашенко
— В ходе данной встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, находящегося в межгосударственном розыске и осужденного судебными органами КР на соответствующий срок. Обращено внимание белорусского дипломата, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества, — говорится в сообщении.
МИД Кыргызстана вручил «соответствующую ноту и призвал белорусскую сторону принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции в республику вышеуказанного лица и других причастных лиц, находящихся в Республике Беларусь».
10 августа Александр Лукашенко посетил «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию» и провел переговоры с ее директором Даниилом Урицким -- именно его в Кыргызстане опознают своего бывшего премьера.
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11 августа в Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали представители посольства Беларуси в Бишкеке и выразили протест нахождению в Минске бывшего...
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