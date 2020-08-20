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Мир детства: в Мирском замке открылась уникальная экспозиция

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мир детства: в Мирском замке открылась уникальная экспозиция

Погрузиться в мир детства XVIII – начала XX веков предлагают в Мирском замке. Уникальная экспозиция открылась сегодня. Свыше ста подлинных вещей – одна из лучших частных коллекций в стране. Выставка, безусловно, окажется удачной. Всё в ней вызывают самые нежные и искренние чувства. 


Аристократам по рождению была положена не только серебряная ложечка – сорочка с тонкими кружевами. Самые дорогие – «брюссельские». Это льняные манжеты для детского наряда XVIII века. Проект – универсальный, без возрастных ограничений. 

Игорь Сурмачевский, коллекционер: «Першы сакрамент, які прымала дзіцё на землях Вялікага княства Літоўскага, гэта “хрост на шаблях”. Гэта менавіта традыцыя абароны нашай айчыны. Калі я пачынаў камплектаваць свой збор, то мне ўявілася адразу, як, напрыклад, выглядаў маленькі Пане Каханку Радзівіл». 

К необычной выставке (такой в Мире и стране ещё не видели) – «детские» манекены. Крестильная одежда, обувь (кожаным «пинеткам» больше ста лет), сезонные чепчики, аксессуары. Это не случайный набор вещей – базовый гардероб особ «голубых кровей».         

До XIX столетия понятия «детская мода» не было. Веками маленьких аристократок одевали как уменьшенные копии их матерей. Вспоминаются портреты инфант кисти Веласкеса. Эта «Девочка за утренним туалетом» с улыбкой уже «Моны Лизы».

Уникумы и раритеты, подобных которым в белорусских музеях единицы. Отдельный блок экспозиции – «скарб» шведской принцессы Софии Альбертины. Она связана родственными узами с Ягеллонами и Ваза – правящими династиями в нашей истории. 

Ольга Новицкая, заместитель директора музея «Замковый комплекс «Мир»: «Уместно вспомнить Анну Радзивилл из рода Метельских, вторую жену Михала Казимира Радзивилла по прозвищу "Рыбонька". В Мирский замок она приехала в 1762 году, после смерти мужа. И приехала не одна, а с четырьмя маленькими детьми».

В старом «подпоясанном» Мире рождались не только «с серебряной ложечкой во рту», но и с серебряными погремушками. Это шкатулка-реликвия XVIII века. В ней хранили сокровища из прекрасного далёка – детства. 

 

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Погрузиться в мир детства XVIII – начала XX веков предлагают в Мирском замке. Уникальная экспозиция открылась сегодня. Свыше ста подлинных вещей – одна из лучших...
 
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