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ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко — в течение двух месяцев

20.08.2020 08:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев. Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.





Инаугурация Александра Лукашенко состоится в течение двух месяце, сообщили в Центризбиркоме страны в среду, 19 августа

«Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца», — сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.

Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.

Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светалан Тихановская — 10,09%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,15%, против всех — 4,6%.

Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.

В Беларуси уже десять дней проходят акции протеста несогласных с результатом выборов. В частности, 16 августа на марши свободы по всей стране вышли сотни тысяч людей.

В последние дни начали проходить акции в поддержку Лукашенко, но они значительно менее многолюдны.
 
 
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Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев. Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов...
 
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