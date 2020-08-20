ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко — в течение двух месяцев

















Инаугурация Александра Лукашенко состоится в течение двух месяце, сообщили в Центризбиркоме страны в среду, 19 августа





«Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца», — сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.





Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.





Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светалан Тихановская — 10,09%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,15%, против всех — 4,6%.





Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты подсчета, но в ЦИК нарушений не увидели, заявив, что оснований признавать их недействительными нет.





В Беларуси уже десять дней проходят акции протеста несогласных с результатом выборов. В частности, 16 августа на марши свободы по всей стране вышли сотни тысяч людей.





В последние дни начали проходить акции в поддержку Лукашенко, но они значительно менее многолюдны.