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Стивен Фрай призвал британское правительство присоединиться к санкциям ЕС против виновных в фальсификации выборов в Беларуси
Источник материала: Навiны
Известный британский актер и писатель Стивен Фрай призвал правительство Великобритании присоединиться к санкциям, которые разрабатываются Европейским союзом в отношении ответственных за фальсификацию выборов и грубое подавление мирных протестов в Беларуси.
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Стивен Фрай призвал британское правительство присоединиться к санкциям ЕС против виновных в фальсификации выборов в Беларуси
Известный британский актер и писатель Стивен Фрай призвал правительство Великобритании присоединиться к санкциям, которые разрабатываются Европейским союзом в...
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