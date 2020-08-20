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«Если что: стояли, не ехали». Пьяного водителя вычислили по записи на его же регистраторе (видео)

20.08.2020 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По проселочной дороге в Стародорожском районе двигался автомобиль Renault. Затем он остановился: в салоне заметили, как к ним приближается другая машина, и сразу догадались — ГАИ. Вот только когда инспектор подошел к Renault, за рулем никого не было. Как такое возможно?

— В момент подъезда патрульного автомобиля Renault успел остановиться, при этом из автомашины никто не выходил, в ней находилось два пассажира: один был на переднем пассажирском сиденье, второй — на заднем. На вопрос инспекторов о том, кто ехал за рулем до момента остановки транспортного средства, оба ответили — никто, — рассказали в Стародорожском РОВД.

При этом у обоих были признаки алкогольного опьянения.

— Мужчины считали, что вопросов к ним со стороны правоохранителей и быть не должно: сидят себе мирно беседуют. Но в салоне их автомашины оказался включенным видеорегистратор, который и зафиксировал движение, остановку и последующую пересадку, — пояснили в РОВД.

Оценку действиям водителя, ранее неоднократного судимого, в том числе и за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, даст Следственный комитет.

 
 
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По проселочной дороге в Стародорожском районе двигался автомобиль Renault. Затем он остановился: в салоне заметили, как к ним приближается другая машина, и сразу...
 
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