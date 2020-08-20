ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три спортивных комментатора «Беларусь 5» и руководитель отдела корреспондентов увольняются

20.08.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

SPORT.TUT.BY стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение.


Фото из инстаграма Владислава Татура
Влад Татур — крайний слева. 

В четверг сотрудники телеканала подписали заявления у главного директора дирекции телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, в ближайшие дни его также должен подписать председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

— Позади почти семь лет, сотни эфиров, сюжетов, интервью. Большие матчи, топ-турниры. Было интересно, местами трудно, но в целом позади полезное время, хорошая школа и масса положительных воспоминаний, — написал Влад Татур в своем инстаграме. — Сегодня я ушел с «Беларусь 5». Зрителям спасибо за внимание и критику! Коллегам — за совместную работу и помощь! Надеюсь, мы еще услышимся. Во всяком случае, я в это верю! Берегите себя!

А это пост в инстаграме Ярослава Писаренко.


— Год назад пришёл на «Беларусь 5». Но сейчас пришло время расстаться. Это были крутые эфиры, люди и вообще продуктивное время. Спасибо всем, кто смотрел, критиковал и поддерживал. Но сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед.

Напомним, часть сотрудников БТ продолжают выходить на забастовки. 18 августа около 300 работников Белтелерадиокомпании подписали уведомление с требованиями к руководству признать недействительными результаты выборов, освободить всех политзаключенных и отменить цензуру.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шлем размолотили». Белорусы в соцсетях рассказывают истории жестоких задержаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика