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Нарвались! Путин пообещал Лукашенко помощь - инвесторы бросились продавать российские облигации

21.08.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того как президент РФ Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко помощь в нормализации обстановки в РБ, иностранные инвесторы начали избавляться от ОФЗ.

Это произошло 18 августа. В этот день цены облигаций федерального займа упали на рекордную величину с апреля текущего года, а их доходность увеличилась на 12–26 базисных пунктов.

Аналитик Росбанка Юрий Тулинов объяснил происходящее тем, что кто-то из крупных инвесторов в российские ценные бумаги попробовал сократить свои вложения в ОФЗ, но объемы рынка невелики, и это привело к распродаже облигаций. 

Инвесторы опасаются, что из-за политического кризиса в Беларуси Россия окажется втянутой в этот процесс.

Инвесторы не исключают, что Россия поступит так же, как это произошло в Украине и Крыму, то есть введет войска на некоторые территории РБ. По крайней мере, об этом заявили в МИД Чехии. 

И некоторые финансисты посчитали, что такая вероятность имеет место, что может привести к повышению премии за риск при вложениях в российские активы.

Как бы то ни было, министерство финансов РФ отменило назначенные на 19 августа аукционы по размещению новых ОФЗ. В министерстве сообщили, что свое решение они приняли в целях содействия нормализации рыночной ситуации.

Нвпомним, такое же явление, как с российскими ОФЗ, еще раньше произошло с белорусскими государственными облигациями в долларах, котируемых на Франкфуртской бирже, а также с облигациями в российских рублях, котируемых на Московской бирже.

Так, к середине дня 14 августа белорусские еврооблигации с погашением в 2023 году торговались по 94,95% от номинала, что ниже значений на начало года на 11%. А еврооблигации с погашением в 2026 году торговались по 93% от номинала, что на 6 процентных пунктов ниже цены при их размещении в июне.

Котировки облигаций Беларусь-04 на Московской бирже, погашаемых в 2022 году, держались выше 100% вплоть до 10 августа, когда они оказались ниже данного уровня. 14 августа они упали уже до 98,02%, а 18 августа котировки снижались до 97,50% годовых.
 
 
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После того как президент РФ Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко помощь в нормализации обстановки в РБ, иностранные инвесторы начали избавляться от ОФЗ.
 
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