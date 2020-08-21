Нарвались! Путин пообещал Лукашенко помощь - инвесторы бросились продавать российские облигации

Это произошло 18 августа. В этот день цены облигаций федерального займа упали на рекордную величину с апреля текущего года, а их доходность увеличилась на 12–26 базисных пунктов.





Аналитик Росбанка Юрий Тулинов объяснил происходящее тем, что кто-то из крупных инвесторов в российские ценные бумаги попробовал сократить свои вложения в ОФЗ, но объемы рынка невелики, и это привело к распродаже облигаций.





Инвесторы опасаются, что из-за политического кризиса в Беларуси Россия окажется втянутой в этот процесс.





Инвесторы не исключают, что Россия поступит так же, как это произошло в Украине и Крыму, то есть введет войска на некоторые территории РБ. По крайней мере, об этом заявили в МИД Чехии.





И некоторые финансисты посчитали, что такая вероятность имеет место, что может привести к повышению премии за риск при вложениях в российские активы.





Как бы то ни было, министерство финансов РФ отменило назначенные на 19 августа аукционы по размещению новых ОФЗ. В министерстве сообщили, что свое решение они приняли в целях содействия нормализации рыночной ситуации.





Нвпомним, такое же явление, как с российскими ОФЗ, еще раньше произошло с белорусскими государственными облигациями в долларах, котируемых на Франкфуртской бирже, а также с облигациями в российских рублях, котируемых на Московской бирже.





Так, к середине дня 14 августа белорусские еврооблигации с погашением в 2023 году торговались по 94,95% от номинала, что ниже значений на начало года на 11%. А еврооблигации с погашением в 2026 году торговались по 93% от номинала, что на 6 процентных пунктов ниже цены при их размещении в июне.





Котировки облигаций Беларусь-04 на Московской бирже, погашаемых в 2022 году, держались выше 100% вплоть до 10 августа, когда они оказались ниже данного уровня. 14 августа они упали уже до 98,02%, а 18 августа котировки снижались до 97,50% годовых.