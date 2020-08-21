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Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов ЕС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спикеры обеих палат белорусского парламента направили обращение своим коллегам в государствах Европейского союза с просьбой оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции стран ЕС о ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность.
Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. «Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси», – говорится в обращении.
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Новости Беларуси. Спикеры обеих палат белорусского парламента направили обращение своим коллегам в государствах Европейского союза с просьбой оказать...
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