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На западной границе Беларуси проходят военные учения

21.08.2020 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На западной границе Беларуси проходят военные учения

Не допустить вмешательства во внутренние дела страны. На западной границе Беларуси проходят комплексные военные учения.


Отработать возможные сценария нападения и проверить боеготовность армии. К учениям уже приступили более сотни воинских частей и механизированных соединений. Западный рубеж усилят известный на весь мир ракетный дивизион «Точка» и система залпового огня «Полонез», а также отряд беспилотной авиации и средства ПВО.

Главная же задача Вооруженных Сил – сохранить территориальную целостность, независимость и суверенитет Беларуси.

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Не допустить вмешательства во внутренние дела страны. На западной границе Беларуси проходят комплексные военные учения. Отработать возможные сценария нападения...
 
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