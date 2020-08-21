На западной границе Беларуси проходят военные учения

Источник материала: ОНТ

Не допустить вмешательства во внутренние дела страны. На западной границе Беларуси проходят комплексные военные учения.





Отработать возможные сценария нападения и проверить боеготовность армии. К учениям уже приступили более сотни воинских частей и механизированных соединений. Западный рубеж усилят известный на весь мир ракетный дивизион «Точка» и система залпового огня «Полонез», а также отряд беспилотной авиации и средства ПВО.

Главная же задача Вооруженных Сил – сохранить территориальную целостность, независимость и суверенитет Беларуси.

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