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Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам с «Беларуськалия», что их заменят украинцами

21.08.2020 16:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сегодняшней встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский» Александр Лукашенко заявил, что в соседних странах достаточно специалистов, которых при необходимости можно привлечь на работу. В частности, он обратился и к работникам «Беларуськалия». Об этом пишет БЕЛТА.

— Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных, — заметил Лукашенко.

Напомним, в последние дни работники «Беларуськалия» ежедневно встречаются на городской площади. На предприятии говорят, что сегодня предприятие работает в обычном режиме. Некоторые шахтеры тем не менее утверждают, что шахты работают на 20—30% от своей мощности.

 
 
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На сегодняшней встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский» Александр Лукашенко заявил, что в соседних странах достаточно специалистов, которых при...
 
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