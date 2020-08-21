Путин за диалог Лукашенко с гражданами. Лукашенко диалог отвергает

"Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Беларуси", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.





"Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - добавил Песков.





Однако Лукашенко не приемлет никакого диалога. Сегодня он публично отказался от переговоров с Координационным советом.



