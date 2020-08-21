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Путин за диалог Лукашенко с гражданами. Лукашенко диалог отвергает

21.08.2020 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

резидент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Беларуси и итоги своих международных телефонных контактов в этой связи.

"Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Беларуси", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - добавил Песков.

Однако Лукашенко не приемлет никакого диалога. Сегодня он публично отказался от переговоров с Координационным советом.

Как он заявил на птицефабрике в Дзержинске, «мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно». «Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог», — заявил он.

Ну что ж, на МЗКТ ему уже сказали всем коллективом "Уходи!"  Готовы сказать и на Нафтане, Беларуськалии и многих зпугих предприятиях страны
 
 
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резидент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Беларуси и итоги своих международных телефонных контактов в этой...
 
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