«Преступный он, не преступный… – мы люди военные». Министр обороны не исключил применение оружия?

Источник материала: Ежедневник

На закрытой встрече с руководителями силовых подразделений министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассуждал о приказах. Аудиозапись попала в СМИ. Позднее Министерство обороны дало комментарий.

«Мы, военные люди, обязаны правильно оценивать обстановку. Простым языком объяснять подчиненным, что происходит в республике, истинные цели развернутой против страны кампании», - сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин во второй части своего выступления. Его цитирует «Наша Нива» со ссылкой на аудиозапись, переданную источником.

Хренин отметил, что сегодня важно не допустить зарождения сомнений, поскольку в дома пришла война. Вся страна в эпицентре.

«Те санкции, которыми угрожают… Да мы выживем! Вон, посмотрите, какой урожай собирают наши хлеборобы, это позволит нам не голодать. Хлеб будет, молоко, мясо, не надо нам заграничные эти все прибамбасы. Предприятия работают, технику производим, все, что необходимо для нормальной жизни», - сказал он.

«Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают нас грязью поливать. Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран», - отметил он.

Министр подчеркнул, что пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно.

«Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы. (…) Надо бороться, если надо — и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи, за тех учительниц, которые напуганы и боятся», — сказал Хренин.

Он также сравнил армию с часовым, для которого расписан порядок применения оружия: сначала приказать остановиться, потом подать предупредительный выстрел, а если человек продолжает наступать, то сделать выстрел на поражение.

«Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами — армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа. Потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди», — цитирует «Наша Нива» министра.

«Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность. [Сомневающимся] лучше уйти сейчас — на команде „стой, стрелять буду“. А уходить на фоне подачи последующих команд — вот это будет измена, это самый страшный человеческий порок. Когда ты смотришь в глаза, веришь, а получаешь удар в спину», — подытожил глава министерства обороны.

Между тем, как стало известно сегодня, Министерство обороны отреагировало на публикацию тезисов выступления министра Виктора Хренина, опубликованных на сайте «Нашей Нивы».

«В военное ведомство поступают вопросы от представителей СМИ по поводу «закрытого совещания, на котором выступил Министр обороны». Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось. Министр выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно», - сказано в комментарии МИнобороны.

Сообщается, что белорусская армия была и остается неделимой частью белорусского народа, который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне.

«Мы видим, что в сети уже трактуют выступление министра как то, что он «убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный». Исполнение приказов четко регламентировано уставами. Пункт 35 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь определяет, что «приказ — обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника», — говорится в сообщении министерства.