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В милицию поступают обращения по поводу необоснованной подачи звуковых сигналов автомобилистами
Источник материала: ОНТ
Кому сигналит пробка? В милицию поступают многочисленные обращения от белорусов по поводу необоснованной подачи звуковых сигналов некоторыми автомобилистами. Вот фрагменты некоторых диалогов с диспетчерами службы «102».
Сигналить автомобилистов призывают в пабликах в Интернете и в некоторых Telegram-каналах, которые сейчас мобилизуют протестующих. Достоверно известно, что эти интернет-ресурсы располагаются за пределами страны. А вот пробки образуются на улицах белорусских городов. По закону за такие действия предусмотрена ответственность. Тем более запрещено преднамеренно перекрывать транспортные артерии, а такие призывы ранее уже звучали.
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Кому сигналит пробка? В милицию поступают многочисленные обращения от белорусов по поводу необоснованной подачи звуковых сигналов некоторыми автомобилистами....
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