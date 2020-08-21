В милицию поступают обращения по поводу необоснованной подачи звуковых сигналов автомобилистами

Источник материала: ОНТ

Кому сигналит пробка? В милицию поступают многочисленные обращения от белорусов по поводу необоснованной подачи звуковых сигналов некоторыми автомобилистами. Вот фрагменты некоторых диалогов с диспетчерами службы «102».

Сигналить автомобилистов призывают в пабликах в Интернете и в некоторых Telegram-каналах, которые сейчас мобилизуют протестующих. Достоверно известно, что эти интернет-ресурсы располагаются за пределами страны. А вот пробки образуются на улицах белорусских городов. По закону за такие действия предусмотрена ответственность. Тем более запрещено преднамеренно перекрывать транспортные артерии, а такие призывы ранее уже звучали.

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