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Крутят-мутят: Беларусь открестилась от данных ООН о четырех погибших во время протестов
Источник материала: Партизан
Беларусь открестилась от данных, которые ранее подтвердила ООН, о четырех погибших во время протестов в республике. Пресс-секретарь белорусского МВД заявила
При этом ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл заявила, что МВД Белруси подтвердило гибель четырех человек в ходе протестов.
«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.
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Беларусь открестилась от данных, которые ранее подтвердила ООН, о четырех погибших во время протестов в республике. Пресс-секретарь белорусского МВД заявила РИА...
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