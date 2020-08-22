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Крутят-мутят: Беларусь открестилась от данных ООН о четырех погибших во время протестов

22.08.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь открестилась от данных, которые ранее подтвердила ООН, о четырех погибших во время протестов в республике. Пресс-секретарь белорусского МВД заявила РИА Новости, что ведомство не подтверждало ООН такую информацию.

При этом ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл заявила, что МВД Белруси подтвердило гибель четырех человек в ходе протестов.

«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.
 
 
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Беларусь открестилась от данных, которые ранее подтвердила ООН, о четырех погибших во время протестов в республике. Пресс-секретарь белорусского МВД заявила РИА...
 
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