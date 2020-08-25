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У кроссовера Hyundai Santa Fe появилась версия Black & Brown

25.08.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Hyundai объявил о старте продаж кроссовера Santa Fe в лимитированном исполнении Black & Brown. Новая специальная версия будет доступна ограниченным тиражом в 300 единиц.


Кузов Santa Fe в новой комплектации окрашен в черный цвет Phantom Black («Черный перламутр»), из прочих особенностей — глубокая тонировка задних стекол, темные хромированные детали, включая решетку радиатора, боковые молдинги, ручки дверей, двери багажника и ряд элементов на заднем бампере, а также 19-дюймовые легкосплавные диски с шинами Continental.


Интерьер спецверсии Santa Fe выдержан в коричневых тонах с небольшим добавлением черных деталей. Сиденья и передняя панель — с отделкой натуральной и экокожей, а потолок и стойки обиты замшей черного цвета. Расширенный набор опций включает систему кругового обзора, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, память настроек сиденья водителя и электропривод сиденья пассажира, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, аудиосистему Krell и различные электронные помощники (системы предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом, обзора слепых зон, помощи при старте в гору и спуске с горы и т.д.).

Под капотом Santa Fe Black & Brown на выбор — дизель 2.2 CRDi мощностью 200 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом», а также два бензиновых мотора 2.4 GDI мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой и 3.5 MPI мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Для заказа доступны автомобили только в пятиместном исполнении и с полным приводом. В России цены начинаются от 2 619 000 рублей (около 35 200 долларов по текущему курсу).

 
 
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Российский офис Hyundai объявил о старте продаж кроссовера Santa Fe в лимитированном исполнении Black & Brown. Новая специальная версия будет доступна ограниченным тиражом в...
 
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