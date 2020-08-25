«А кто ответит за пострадавших ОМОНовцев?» Как я забирал машину, оштрафованную за то, чего я не делал

Источник материала: KYKY

Руководитель беларуского проекта Tribuna.com (их сайт, кстати, сейчас заблокирован Мининформом – но можете подписаться на ТГ-канал ) Максим Березинский был задержан 11 августа. По его словам, поводом стал флаг, который развевался из его машины. Но задержали Максима официально за гудок – который, к слову, в машине был сломан. Из РУВД его отпустили до суда. А спустя пару недель Максиму удалось забрать авто со штраф-стоянки, получить свой «положенный штраф». Об этом он рассказал в посте на Facebook. Цитируем полностью:

«Спустя 14 дней наконец-то сумел забрать свою машину со штраф-стоянки (конечно, оплатив 65 рублей за эту отличную услугу). Машина там очутилась после того, ОМОН вытащил нас посреди проспекта Независимости и запихнул в автозак.

В городском ГАИ было 115 человек. Не видел ни одного человека, который бы пришел не за гудок. Большинство обвинялось не только в гудке, но и в создании аварийной обстановки. Это 18.14.10 – от 5 базовых до лишения на год (в очереди говорили, что задним числом они продлили по этой статье лишение до двух лет). Сегодня всем стандартно выписывали 5 базовых.

У меня в протоколе значилось стандартное нарушение – гудок. Проблема в том, что гудок у меня как раз накануне сломался и починить его не успел.

Это ввело в легкий ступор замначальника ГАИ Шакуна, не ненадолго. Сначала собирались отменить протокол про гудок и выписать новый – про то, что у нас был флаг. Ну вы же понимаете: был бы человек, а статья найдется.

В итоге идею с новым протоколом за флаг все же отмели. Было принято решение отправить двух сотрудников ГАИ для проверки – реально ли не работает гудок? Приехали на штраф-стоянку – действительно, не работает. Сотрудники ГАИ открыли капот и начали искать, в каком месте я перекусил провода, все ли ок с предохранителями. Когда убедились, что все провода на месте, уточнили у охранника штраф-стоянки, приезжал ли я за вещами. Я приезжал, чего изначально и не скрывал. В итоге на основании того, что у меня был доступ к машине на штраф-стоянке Шакун с чувством выполненного долга вынес стандартное наказание – 5 базовых величин.

Беззаконие сильно демотивирует. Если раньше хотя бы старались делать вид, что все по закону, то сейчас все эти формальности отброшены в сторону. Человек дважды отказывался подписывать протокол. В итоге с третьей попытки согласился на пять базовых, потому что для них это работа, а ты вынужден полдня стоять в ГАИ в ожидании очереди.

Отдельное разочарование – два сотрудника ГАИ, с которыми ехали на штраф-стоянку. Обоим по 35-40 лет, но они повторили все то, что слушал от ОМОНа в РУВД:

- Вам платят по 30 рублей;

- А кто ответит за пострадавших ОМОНовцев?

- Мирные митинги? У людей в машине находили газовые баллончики, шлемы и травматическое оружие.

Новая информация тоже была. Видео гибели Тарайковского – это монтаж. Пропаганда во всей своей силе.

Але – не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Жыве Беларусь!

P.S. Правда, все же доброе дело Шакун сделал. Отдал права до оплаты штрафа, так как уезжаю в командировку в Киев. Здесь – спасибо!»

На фото: Максим Березинский.