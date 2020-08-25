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Уже «как в Украине» — курс стал «близнецом», осталось подравнять зарплату. Сравниваем
Источник материала: Onliner
Одна прекрасная и любимая белорусами страна за последние пару недель зацитирована до дыр в словосочетании «мы не хотим, чтобы было как в Украине». Хороший повод сравнить зарплаты. Тем более после того, как курсы белорусского рубля и гривны к доллару стали 2,6 и 26 соответственно.
Ждем свежих данных о средней зарплате в Беларуси за июль. Пока что давайте сравним цифры прошлых месяцев и лет. Для удобства перевели зарплату жителей двух стран в доллары США по актуальному курсу на месяц публикации данных.
Беларусь лидирует, но видно, что разрыв сокращается (весенний всплеск курса — реакция экономики на карантин). Можно также предугадать, что он будет сокращаться быстрее в августе в связи с девальвацией белорусского рубля.
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Одна прекрасная и любимая белорусами страна за последние пару недель зацитирована до дыр в словосочетании «мы не хотим, чтобы было как в Украине». Хороший повод...
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