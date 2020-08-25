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Уже «как в Украине» — курс стал «близнецом», осталось подравнять зарплату. Сравниваем

25.08.2020 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Одна прекрасная и любимая белорусами страна за последние пару недель зацитирована до дыр в словосочетании «мы не хотим, чтобы было как в Украине». Хороший повод сравнить зарплаты. Тем более после того, как курсы белорусского рубля и гривны к доллару стали 2,6 и 26 соответственно.

Ждем свежих данных о средней зарплате в Беларуси за июль. Пока что давайте сравним цифры прошлых месяцев и лет. Для удобства перевели зарплату жителей двух стран в доллары США по актуальному курсу на месяц публикации данных.

Беларусь Украина Разница
Июнь 2018  475  350 125
Июнь 2019  515  405 110
Январь 2020 530  445 85
Февраль 2020 510  440 70
Март 2020 495  435 60
Апрель 2020 480  385 95
Май 2020  510  395 115
Июнь 2020  520  435 85

Беларусь лидирует, но видно, что разрыв сокращается (весенний всплеск курса — реакция экономики на карантин). Можно также предугадать, что он будет сокращаться быстрее в августе в связи с девальвацией белорусского рубля.

 
 
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Одна прекрасная и любимая белорусами страна за последние пару недель зацитирована до дыр в словосочетании «мы не хотим, чтобы было как в Украине». Хороший повод...
 
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