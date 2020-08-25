Уже «как в Украине» — курс стал «близнецом», осталось подравнять зарплату. Сравниваем

Источник материала: Onliner

Одна прекрасная и любимая белорусами страна за последние пару недель зацитирована до дыр в словосочетании «мы не хотим, чтобы было как в Украине». Хороший повод сравнить зарплаты. Тем более после того, как курсы белорусского рубля и гривны к доллару стали 2,6 и 26 соответственно.

Ждем свежих данных о средней зарплате в Беларуси за июль. Пока что давайте сравним цифры прошлых месяцев и лет. Для удобства перевели зарплату жителей двух стран в доллары США по актуальному курсу на месяц публикации данных.

Беларусь Украина Разница Июнь 2018 475 350 125 Июнь 2019 515 405 110 Январь 2020 530 445 85 Февраль 2020 510 440 70 Март 2020 495 435 60 Апрель 2020 480 385 95 Май 2020 510 395 115 Июнь 2020 520 435 85

Беларусь лидирует, но видно, что разрыв сокращается (весенний всплеск курса — реакция экономики на карантин). Можно также предугадать, что он будет сокращаться быстрее в августе в связи с девальвацией белорусского рубля.