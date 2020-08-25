Нацбанк рекомендует банкам обеспечить бесперебойную работу обменников

Источник материала: Onliner

Сегодня Национальный банк отправил в банки письмо, касающееся валютно-обменных операций. Регулятор рекомендовал банкам своевременно поставлять в обменники наличку согласно спросу, а также обоснованно устанавливать курсы валют и предлагать людям обменивать валюту через цифровые каналы.

— С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу, — сообщает регулятор. — Кроме того, полагаем целесообразным более активно информировать граждан о возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, а также с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте.

При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты. Обращаем внимание также на необходимость своевременного информирования клиентов об установленных обменных курсах и их изменении путем размещения данной информации на соответствующих стендах, электронных табло, официальных сайтах банков, посредством использования бегущей строки на мультимедийных экранах, — говорится в письме банков.

Напомним, сегодня доллар прибавил 4,74 копейки — до 2,6028 белорусского. Евро набрал 5,68 копейки и стал стоить 3,0758. Сотня российских рублей подорожала на 5,86 копейки — до 3,4939.

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