Что объединяет Якуба Коласа и Михаила Шолохова?

Источник материала: ОНТ

Жизнь замечательных людей в новом онлайн-проекте. В музее Якуба Коласа сегодня провели параллели между авторами «Новай зямлі» и «Поднятой целины». Лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов ставил белорусского Песняра в один ряд с великими поэтами России. «Сердечно любимому» писал Колас. Ранее неизвестный автограф обнаружили в Ростове-на-Дону.





Библиотека Песняра и классика в ней. Сегодня правнучка Коласа легко нашла нужную книгу Шолохова. «Поднятая целина» 1952 года. 225 тысяч экземпляров. Но этот – особый. Подчеркнул фразу красным карандашом получатель телеграммы из станицы Вёшенская.

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Звярнулася ў музей Шолахава ў Растове-на-Доне. Знайшоўся вельмі цёплы дарчы надпіс Якуба Коласа на яго кніге-трылогіі “На ростанях”: “Сердечно любимому, горячо уважаемому писателю советской земли Михаилу Александровичу Шолохову».

65 лет назад «отправлен» этот росчерк. Вообще-то искали и продолжают разыскивать письмо к автору «Поднятой целины» от создателя «Новай зямлі». Эпос и роман-эпопея – схожи по масштабу. А ещё Колас и Шолохов учительствовали, их супруг звали Мариями.

Большая часть архива Шолохова сгорела вместе с домом писателя в годы Великой Отечественной войны. И это тоже роднит его с Коласом. Они читали друг друга – да. Слова дарили один одному – точно. Встречались – возможно. Пока нет прямых подтверждений.

Современники «одними тропами ходили» на писательских Съездах в Москве. Оба были заядлыми рыбаками, самостоятельно освоили игру – Колас на скрипке, Шолохов на мандолине. Малоизвестные страницы жизни и творчества гениев сегодня контент веб-страницы.

Александр Храмой, директор Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «У гэтым годзе запусцілі новы сайт. Зараз працуем над стварэннем некалькіх моўных версій. Падыйшлі да той мяжы, калі нашы ўсе фондавыя дакументы алічбаваны».

У виртуальных проектов музея благородная миссия, образовательная. Узнаете «на удалёнке», что Колас и Шолохов взялись за перо, начали писать в одном и том же возрасте – немного за 20. Однако в офлайне – чувства, которые не получить онлайн.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram