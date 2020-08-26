ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что объединяет Якуба Коласа и Михаила Шолохова?

26.08.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что объединяет Якуба Коласа и Михаила Шолохова?

Жизнь замечательных людей в новом онлайн-проекте. В музее Якуба Коласа сегодня провели параллели между авторами «Новай зямлі» и «Поднятой целины». Лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов ставил белорусского Песняра в один ряд с великими поэтами России. «Сердечно любимому» писал Колас. Ранее неизвестный автограф обнаружили в Ростове-на-Дону. 


Библиотека Песняра и классика в ней. Сегодня правнучка Коласа легко нашла нужную книгу Шолохова. «Поднятая целина» 1952 года. 225 тысяч экземпляров. Но этот – особый. Подчеркнул фразу красным карандашом получатель телеграммы из станицы Вёшенская. 

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Звярнулася ў музей Шолахава ў Растове-на-Доне. Знайшоўся вельмі цёплы дарчы надпіс Якуба Коласа на яго кніге-трылогіі “На ростанях”: “Сердечно любимому, горячо уважаемому писателю советской земли Михаилу Александровичу Шолохову».

65 лет назад «отправлен» этот росчерк. Вообще-то искали и продолжают разыскивать письмо к автору «Поднятой целины» от создателя «Новай зямлі». Эпос и роман-эпопея – схожи по масштабу. А ещё Колас и Шолохов учительствовали, их супруг звали Мариями.  

Большая часть архива Шолохова сгорела вместе с домом писателя в годы Великой Отечественной войны. И это тоже роднит его с Коласом. Они читали друг друга – да. Слова дарили один одному – точно. Встречались – возможно. Пока нет прямых подтверждений. 

Современники «одними тропами ходили» на писательских Съездах в Москве. Оба были заядлыми рыбаками, самостоятельно освоили игру – Колас на скрипке, Шолохов на мандолине. Малоизвестные страницы жизни и творчества гениев сегодня контент веб-страницы.      

Александр Храмой, директор Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «У гэтым годзе запусцілі новы сайт. Зараз працуем над стварэннем некалькіх моўных версій. Падыйшлі да той мяжы, калі нашы ўсе фондавыя дакументы алічбаваны».

У виртуальных проектов музея благородная миссия, образовательная. Узнаете «на удалёнке», что Колас и Шолохов взялись за перо, начали писать в одном и том же возрасте – немного за 20. Однако в офлайне – чувства, которые не получить онлайн. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь замечательных людей в новом онлайн-проекте. В музее Якуба Коласа сегодня провели параллели между авторами «Новай зямлі» и «Поднятой целины». Лауреат...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика