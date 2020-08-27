Национальный план по выполнению предложений и рекомендаций МАГАТЭ разработают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси появится национальный план по выполнению предложений и рекомендаций, полученных от миссии Международного агентства по атомной энергии. МАГАТЭ провела комплексную оценку ядерно-энергетической инфраструктуры.

Отчет по её результатам размещен в открытом доступе на сайте агентства. Это в очередной раз демонстрирует открытость нашей страны в вопросах реализации национальной ядерной энергетической программы. Развитие всестороннего партнерства с МАГАТЭ - принципиальная позиция Беларуси. Авторитетная международная организация оказывает нашей стране экспертную поддержку и техническую помощь. Эксперты МАГАТЭ неоднократно подтверждали безопасность Белорусской атомной электростанции. Их рекомендации и предложения учтены при формировании национальных программ и планов, связанных со строительством БелАЭС. Напомним, физический пуск 1-го энергоблока станции состоялся 7 августа.

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