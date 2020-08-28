ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Всенародная" любовь: Лукашенко в 10 (!) раз завысил количество участников митингов в его поддержку

28.08.2020 16:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

27 августа в ходе совещания по развитию промышленности Александр Лукашенко заявил, что «в митингах за действующего президента выступило около 3 млн человек».


митинг #ябатька в районе Комаровки 25 августа

«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища — 3 млн человек, — сказал Лукашенко. — Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

Как уже подсчитали в Сети, чтобы получить такое количество людей, ежедневно, начиная с 16 августа (с даты первого официального митинга), и по 27-е число включительно в поддержку Александра Лукашенко на улицу должно было выходить по 250 тысяч человек.

Отметим, что, по данным Национального статистического комитета, на 20 февраля 2020 года население Беларуси составило 9 413 446 человек. То есть 250 тысяч человек — это примерно 2,65% от населения. Три миллиона — около 31% населения.

TUT.BY решил изучить этот вопрос и подсчитал, сколько же на самом деле людей приняли участие в акциях в поддержку Александра Лукашенко. При этом издание пользовалось данными официальных источников. И получило цифру... в 360 тысяч.

Кстати, примерно столько человек собиралось в Минске 16 и 23 августа с требованием отставки Лукашенко.

При этом нельзя забывать о том, что абсолютное большинство «сторонников» Лукашенко - это бюджетники, которых свозили на акции поездами и автобусами под угрозой увольнения.

Такая вот "всенародная" любовь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа в ходе совещания по развитию промышленности Александр Лукашенко заявил, что «в митингах за действующего президента выступило около 3 млн человек».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Ситуация как накануне Великой Отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика