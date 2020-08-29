Посольство США призвало власти Беларуси прекратить преследование журналистов

Посольство США в Беларуси выступило 29 августа с заявлением, в котором призвало белорусские власти прекратить преследование и задержания журналистов, а также блокирование доступа в интернет.



Фото: yugopolis.ru.

"Мы обеспокоены продолжением преследования журналистов, блокированием независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова", — говорится в заявлении.

"Мы призываем правительство Беларуси проявить сдержанность. Как заверил заместитель госсекретаря Биган во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести", — подчеркивает посольство.

"Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства", — отмечается в заявлении.