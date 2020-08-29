ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Схваченный в Беларуси российский боевик рассказал, как к нему приходил сын Лукашенко. И просил прощения

29.08.2020 16:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Один из 33-х задержанных в Беларуси россиян (боевиков ЧВК «Вагнер») рассказал о встрече с сыном Лукашенко. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на ютьюб-канале WarGonzo 29.

По версии мужчины, они собрались в одной большой комнате, где увиделись с сыном Лукашенко и начальником Генштаба. «Товарищ Лукашенко заявил, что «так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, принято решение президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину». Вот что заявил нам сын Лукашенко», – поделился он. Ранее проект WarGonzo передавал, что сын Лукашенко (предположительно, Виктор) просил перед бойцами прощения перед их отправлением на родину в Россию.

Россиянин также отметил, что в ходе задержания Беларуси силовики признались, что им якобы дали конкретную разнарядку: 15 человек посадить, остальных отпустить.

Напомним, 29 июля в Беларуси арестовали 33 россиянина из ЧВК «Вагнер». Минск объявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» отдали России.

Читайте по теме: «Мальчик, который кричал: «Боевики!» Беларусы смеются, что перед каждыми выборами их пугают чем-то невероятным

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из 33-х задержанных в Беларуси россиян (боевиков ЧВК «Вагнер») рассказал о встрече с сыном Лукашенко. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае рухнула гостиница — из-под завалов извлекли уже 13 погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика