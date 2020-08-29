Схваченный в Беларуси российский боевик рассказал, как к нему приходил сын Лукашенко. И просил прощения

Источник материала: KYKY

Один из 33-х задержанных в Беларуси россиян (боевиков ЧВК «Вагнер») рассказал о встрече с сыном Лукашенко. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на ютьюб-канале WarGonzo 29.

По версии мужчины, они собрались в одной большой комнате, где увиделись с сыном Лукашенко и начальником Генштаба. «Товарищ Лукашенко заявил, что «так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, принято решение президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину». Вот что заявил нам сын Лукашенко», – поделился он. Ранее проект WarGonzo передавал , что сын Лукашенко (предположительно, Виктор) просил перед бойцами прощения перед их отправлением на родину в Россию.

Россиянин также отметил, что в ходе задержания Беларуси силовики признались, что им якобы дали конкретную разнарядку: 15 человек посадить, остальных отпустить.

Напомним, 29 июля в Беларуси арестовали 33 россиянина из ЧВК «Вагнер». Минск объявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» отдали России.