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Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Источник материала: Onliner
Вчера вечером на площади Независимости в Минске женщины
16:50
Колонна продолжила движение в сторону Уручья. Девушкам никто не мешает, однако колонну сопровождают автозаки. Участницы марша скандируют «Мужчин на свободу!»
16:30
Спустя некоторое время колонна девушек направилась в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили силовики. Девушки вышли на проезжую часть и начали скандировать «Пропускай!», пройти им мешают силовики и микроавтобусы, которые в линию выставили на проезжей части.
В итоге колонна из нескольких сотен человек развернулась и пошла в обратную сторону.
16:20.
На площадь Победы вышли несколько сотен женщин. Наш журналист сообщает, что площадь Независимости перекрыта, в ее окрестностях много спецтехники. Сообщается также, что проспект Независимости перекрыт в районе Октябрьской площади в сторону Уручья.
16:05.
По обе стороны от площади Победы стоят цепочки девушек с цветами. Они держат в руках плакаты и цветы. К ним подъехал автозак, из которого вышло несколько омоновцев. Девушки аплодируют и поют «Купалінку». Сотрудники ОМОНа просят девушек разойтись, вслед за первым автозаком подъехали еще два.
Девушек продолжают предупреждать, что мероприятие не санкционировано, и просят разойтись. Они вступают в дискуссии с силовиками. По обе стороны площади скандируют: «Не простим!»
16:00.
В центре города перекрыта площадь Победы.
Проезд к площади Победы также перекрыт со стороны площади Якуба Коласа. При этом много девушек шли с разных улиц к площади Победы с цветами, флагами, шариками. Как раз им навстречу двигалась колонна мотоциклистов — не меньше сотни байкеров, которые ехали в сторону Национальной библиотеки. Наш журналист передает, что в колонне было около 200 мотоциклов.
15:00.
События в Минске начались с масштабного мотопробега: несколько десятков байкеров проехалось со стороны деревни Щомыслица по проспекту Дзержинского. У многих с собой была бело-красно-белая символика.
(будет дополнено)
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Вчера вечером на площади Независимости в Минске женщины выстроились в цепочку солидарности. Пели «Купалінку», водили хоровод в плотном кольце омоновцев. А сегодня...
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