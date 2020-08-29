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Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

29.08.2020 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на площади Независимости в Минске женщины выстроились в цепочку солидарности. Пели «Купалінку», водили хоровод в плотном кольце омоновцев. А сегодня в городе проходит более масштабное мероприятие — женский парад по центральному проспекту. Рассказываем, что сегодня происходит в Минске. 

16:50

Колонна продолжила движение в сторону Уручья. Девушкам никто не мешает, однако колонну сопровождают автозаки. Участницы марша скандируют «Мужчин на свободу!»

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

16:30

Спустя некоторое время колонна девушек направилась в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили силовики. Девушки вышли на проезжую часть и начали скандировать «Пропускай!», пройти им мешают силовики и микроавтобусы, которые в линию выставили на проезжей части.






В итоге колонна из нескольких сотен человек развернулась и пошла в обратную сторону.

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

16:20.

На площадь Победы вышли несколько сотен женщин. Наш журналист сообщает, что площадь Независимости перекрыта, в ее окрестностях много спецтехники. Сообщается также, что проспект Независимости перекрыт в районе Октябрьской площади в сторону Уручья.

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

16:05.

По обе стороны от площади Победы стоят цепочки девушек с цветами. Они держат в руках плакаты и цветы. К ним подъехал автозак, из которого вышло несколько омоновцев. Девушки аплодируют и поют «Купалінку». Сотрудники ОМОНа просят девушек разойтись, вслед за первым автозаком подъехали еще два.







Девушек продолжают предупреждать, что мероприятие не санкционировано, и просят разойтись. Они вступают в дискуссии с силовиками. По обе стороны площади скандируют: «Не простим!»

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

16:00.

В центре города перекрыта площадь Победы.

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

Проезд к площади Победы также перекрыт со стороны площади Якуба Коласа. При этом много девушек шли с разных улиц к площади Победы с цветами, флагами, шариками. Как раз им навстречу двигалась колонна мотоциклистов — не меньше сотни байкеров, которые ехали в сторону Национальной библиотеки. Наш журналист передает, что в колонне было около 200 мотоциклов.

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

15:00.

События в Минске начались с масштабного мотопробега: несколько десятков байкеров проехалось со стороны деревни Щомыслица по проспекту Дзержинского. У многих с собой была бело-красно-белая символика.

Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города
Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером на площади Независимости в Минске женщины выстроились в цепочку солидарности. Пели «Купалінку», водили хоровод в плотном кольце омоновцев. А сегодня...
 
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