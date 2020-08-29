Суббота в Минске: женский парад проходит в центре города

Источник материала: Onliner Вчера вечером на площади Независимости в Минске женщины выстроились в цепочку солидарности. Пели «Купалінку», водили хоровод в плотном кольце омоновцев. А сегодня в городе проходит более масштабное мероприятие — женский парад по центральному проспекту. Рассказываем, что сегодня происходит в Минске.

16:50

Колонна продолжила движение в сторону Уручья. Девушкам никто не мешает, однако колонну сопровождают автозаки. Участницы марша скандируют «Мужчин на свободу!»









16:30

Спустя некоторое время колонна девушек направилась в сторону Октябрьской площади, но дорогу им преградили силовики. Девушки вышли на проезжую часть и начали скандировать «Пропускай!», пройти им мешают силовики и микроавтобусы, которые в линию выставили на проезжей части.













В итоге колонна из нескольких сотен человек развернулась и пошла в обратную сторону.













16:20.

На площадь Победы вышли несколько сотен женщин. Наш журналист сообщает, что площадь Независимости перекрыта, в ее окрестностях много спецтехники. Сообщается также, что проспект Независимости перекрыт в районе Октябрьской площади в сторону Уручья.









16:05.

По обе стороны от площади Победы стоят цепочки девушек с цветами. Они держат в руках плакаты и цветы. К ним подъехал автозак, из которого вышло несколько омоновцев. Девушки аплодируют и поют «Купалінку». Сотрудники ОМОНа просят девушек разойтись, вслед за первым автозаком подъехали еще два.















Девушек продолжают предупреждать, что мероприятие не санкционировано, и просят разойтись. Они вступают в дискуссии с силовиками. По обе стороны площади скандируют: «Не простим!»









16:00.

В центре города перекрыта площадь Победы.





Проезд к площади Победы также перекрыт со стороны площади Якуба Коласа. При этом много девушек шли с разных улиц к площади Победы с цветами, флагами, шариками. Как раз им навстречу двигалась колонна мотоциклистов — не меньше сотни байкеров, которые ехали в сторону Национальной библиотеки. Наш журналист передает, что в колонне было около 200 мотоциклов.









15:00.

События в Минске начались с масштабного мотопробега: несколько десятков байкеров проехалось со стороны деревни Щомыслица по проспекту Дзержинского. У многих с собой была бело-красно-белая символика.













(будет дополнено)