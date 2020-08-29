Источник материала: ОНТ

Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение петербургскому СКА в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Игра завершилась со счетом 3:1. Шайбы в составе победителей забросили Корбэн Найт (3-я минута), Кирилл Семенов (42-я) и Павел Дедунов (47-я). У СКА гол престижа в активе Василий Токранова. В этой встрече в составе «ястребов» на лед выходили два белорусских игрока – защитник Кирилл Готовец и нападающий Андрей Стась. «Авангард» стал победителям турнира, выиграв все свои матчи. Также участие в соревнованиях принимали — «Торпедо», «Сочи», «Куньлунь» и «Северсталь».

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