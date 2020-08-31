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Хоккеисты «Колорадо» уступили «Далласу»

31.08.2020 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Колорадо» уступили «Далласу»

Хоккеисты «Колорадо» уступили «Далласу» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась со счетом – 5:4 в пользу «Далласа». У победителей одну из шайб забросил форвард Денис Гурьянов, Александр Радулов отдал голевой пас. А «Колорадо» не помог дубль Валерия Ничушкина. Счет в серии до четырех побед стал – 3:1 в пользу «Далласа». Хоккеисты «Вегаса» обыграли «Ванкувер» и также повели в серии – 3:1. В четвертом матче в Эдмонтоне победа со счетом 5:3. Дубль – у форварда Макса Пачиоретти. 

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Хоккеисты «Колорадо» уступили «Далласу» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом – 5:4 в пользу «Далласа». У победителей...
 
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