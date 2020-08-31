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Кремль продолжает вербальные интервенции в поддержку Лукашенко

31.08.2020 15:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня Кремль устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова попытался протушить информационный пожар, вызванный вербальной поддержкой Путина своего белорусского друга Лукашенко, однако в информационном плане Россия продолжает лить воду на мельницу белорусского правителя.

Ранее, Путин заявил, что Россия сформировала резерв из числа правоохранителей РФ для оказания силовой поддержки Беларуси.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - заявил сегодня, 31 августа, Песков.

"В данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей"», - добавил он.

Вместе с тем, Песков пояснил, что использование резерва силовиков, если оно будет необходимо, не потребует согласия Совета Федерации, так как это "обязательства Российской Федерации, которые были ратифицированы парламентом".

Представитель Кремля пояснил, что речь идет об обязательствах РФ перед Белоруссией в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ.

 
 
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Сегодня Кремль устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова попытался протушить информационный пожар, вызванный вербальной поддержкой Путина своего белорусского...
 
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