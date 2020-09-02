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Соболенко сыграет против Азаренко во втором раунде US Open
Источник материала: Tut.by
Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют друг против друга во втором раунде US Open.
В первом раунде Виктория легко разобралась с Барбарой Хаас из Австрии — 6:1, 6:2. Арина провела более напряженную встречу с француженкой Осеан Доден, но также победила в двух сетах — 7:6, 6:4.
Матч Азаренко против Соболенко, вероятно, состоится в четверг.
Отметим, что год назад белоруски уже играли друг с другом на US Open. Тогда в трех сетах победу одержала Арина Соболенко.
Отметим, что во второй раунд пробились и другие белорусские теннисистки — Вера Лапко, Ольга Говорцова и Александра Саснович.
Победу в первом раунде одержал и Егор Герасимов, одолевший 18-го сеянного Душана Лайовича.
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Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют друг против друга во втором раунде турнира из серии Большого шлема - US Open.
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