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Соболенко сыграет против Азаренко во втором раунде US Open

02.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют друг против друга во втором раунде US Open.


Фото: Reuters

В первом раунде Виктория легко разобралась с Барбарой Хаас из Австрии — 6:1, 6:2. Арина провела более напряженную встречу с француженкой Осеан Доден, но также победила в двух сетах — 7:6, 6:4.

Матч Азаренко против Соболенко, вероятно, состоится в четверг.

Отметим, что год назад белоруски уже играли друг с другом на US Open. Тогда в трех сетах победу одержала Арина Соболенко.

Отметим, что во второй раунд пробились и другие белорусские теннисистки — Вера Лапко, Ольга Говорцова и Александра Саснович. 

Победу в первом раунде одержал и Егор Герасимов, одолевший 18-го сеянного Душана Лайовича.

 
 
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Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют друг против друга во втором раунде турнира из серии Большого шлема - US Open.
 
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