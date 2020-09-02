«Лучше техническое поражение, чем поездка в Минск». «Йокерит» жестко критикуют в Финляндии

Источник материала: Tut.by

Предстоящий матч хельсинкского «Йокерита» в Минске против «Динамо» стал главным событием в финской спортивной прессе в последнюю неделю. И дело не в ожидании старта КХЛ, а в требованиях отказаться от посещения белорусской столицы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Финляндии считают, что прилет в Минск сейчас неуместен и будет приравниваться к поддержке Александра Лукашенко.

«Мы все видели, все читали о том, что происходит в Беларуси. Людей пытают, насилуют, убивают, люди бегут из страны. А финская хоккейная команда летит туда, как будто ничего не происходит. Что в некотором смысле является поддержкой Лукашенко», — считает журналист Hufvudstadsbladet Филип Саксен.

При этом в Финляндии признают, что генеральный менеджер клуба Яри Курри сильно зависит от России. Главный спонсор клуба — компания «Норникель», а КХЛ воспринимается не только, как спортивное соревнование, но и важный геополитический проект.

«Дело в том, что „джокеры“ — заложники позиции КХЛ, которая является проектом Владимира Путина. Полноценный владелец команды не Курри, а приближенный к Путину олигарх Владимир Потанин, состоящий в дружеских отношениях с еще одним олигархом — Геннадием Тимченко. Тимченко же владелец арены „Йокерита“, вложивший в клуб десятки миллионов долларов.

Курри может заниматься подбором хоккеистов и играть в „финскую команду в КХЛ“, но именно в такие моменты становится ясно, зачем лиге на самом деле нужен клуб из Европы», — пише т спортивный редактор Ilta Sanomat Веса Рантанен.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Похоже, политический вопрос может повлиять не только на посещаемость матчей «Динамо», но и на поддержку «Йокерита». Фан-клуб «джокеров» по примеру своих минских друзей объявил бойкот домашним матчам клуба.

«Мы не только намерены бойкотировать матчи команды, но и призываем остальных болельщиков в знак протеста отказаться от посещений игр «Йокерита», — сказал представитель фан-клуба Роопе Ряти. Ранее он заявлял, что болельщики согласны на техническое поражение команды в случае отказа от поездки в Беларусь.

Фанатов поддерживает и Ассоциация хоккеистов Финляндии, призывающая отказаться от спортивных соревнований в Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Хельсинки же отметили, что «Йокерит» действительно просил минское «Динамо» перенести матч. Пресс-секретарь команды Ииро Кеуруляйнен заявил, что клуб получил отказ, но прибудет в Минск лишь в день игры и сразу же после поединка улетит домой. При этом со стороны игроков команды требований отказаться от поездки в Минск не было.

Этим фактом явно раздосадован легендарный финский тренер Алпо Сухонен.

«Игрокам нужно активнее проявлять свою позицию. Спортсмены — публичные люди с огромными гонорарами, к которым прислушивается молодежь. Поэтому они должны нести ответственность за свои действия.

Также необходимо прислушиваться к болельщикам. Яри Курри и его клуб оказались в сложном положении, но я считаю, что лучший вариант — отказаться от матча, даже если это приведет к техническому поражению.

Спортсмены просто привыкли, что за них все решают. Но это время прошло. Игроки должны быть автономны, когда речь идет об экономических и политических вопросах», — сказал Сухонен в интервью Yle.

Яри Курри, в свою очередь, ограничивается пожеланием белорусскому народу решить все вопросы мирным путем.

Матч «Динамо» — «Йокерит» начнется в 18.00 третьего сентября.