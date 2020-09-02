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"Пошли вон!" - студенты МГЛУ сотрудникам ОМОН
Источник материала: Партизан
Стайк студентов сегодня продолжился под зданием Минского государственного лингвистического университета. В акции принимают участие сотни учащихся.
Сотрудники милиции задержали несколько студентов, которые принимали участие в акции возле МГЛУ. Известно имя по крайней мере одного задержанного – это Виктор Кузьминчук.
Задержанным 1 сентября студентам начали раздавать аресты сроком от 5 до 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна».
belsat.eu
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Стайк студентов сегодня продолжился под зданием Минского государственного лингвистического университета. В акции принимают участие сотни учащихся.
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