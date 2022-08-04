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Уборку льна начали белорусские аграрии

04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси приступили к уборке льна. В этом году погода благоволила аграриям, урожай ценного сырья высокий. Из сукна шьют одежду, постельное белье и даже делают строительные материалы. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская побывала на жатве.

Александр Красуцкий на комбайне в полях с утра до позднего вечера. Нужно успеть убрать лен. Если опоздать, волокно потеряет в качестве.

«Он потом потеряет свою крепость. Бывает, приедешь, стоишь ждешь, пока спадет роса. А так в среднем пять-семь гектаров прессуем. Стараемся работать допоздна, чтобы, пока дает погода, убрать лен сухой», – сказал механизатор.

«Мы можем определить, что костра отделяется, волокно имеет серый цвет и треста готова к прессованию», – говорит главный агроном льнозавода Ольга Рылач.

Потеребить, уложить в ленты и высушить. Перед уборкой льна – несколько этапов. Аграрии в полях все лето. В этом году погода играет на руку. Растение впитало и влагу, и тепло. Урожай обещают хороший.

«Зависит от погодных условий, насколько быстро вылеживается треста, как правило, от трех недель. На сегодняшний день на нашей сырьевой зоне поднято 200 гектаров льнотресты. Мы дошли с неплохими результатами к уборке, с большим потенциалом», – заявила Ольга Рылач.

Работники перерабатывающего предприятия вручную сортируют лен по цвету, длине волокна и прочности. Из лучшего сырья шьют одежду, скатерти и салфетки.

«Самое продаваемое льноволокно – светло-пепельного цвета, серого. Длина варьируется от номеров, от девятого до 15-го, то есть чем выше номер, тем дороже оно продается», – пояснил главный инженер льнозавода Вячеслав Мирончик.

Производство безотходное. Из жесткого и короткого льна на заводе делают паклю. Ее используют в строительстве – утепляют стены. Поставки такого материала уже ждут в Китае.

«Я встречался с послом Китая. Он меня удивил при докладе. Штрих такой. Китайцы готовы у нас взять отходы льна. Паклю китайцы заберут, это им будет только десятая часть. Поэтому льном надо заниматься. Госзаказ должен быть выполнен!» – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Большую часть семян для производства масла и волокно завод отправляет на экспорт. В основном в Россию.



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Из сукна шьют одежду, постельное белье и даже делают строительные материалы.
 
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