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Уборку льна начали белорусские аграрии
04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси приступили к
Александр Красуцкий на комбайне в полях с утра до позднего вечера. Нужно успеть убрать лен. Если опоздать, волокно потеряет в качестве.
«Мы можем определить, что костра отделяется, волокно имеет серый цвет и треста готова к прессованию», – говорит главный агроном льнозавода Ольга Рылач.
Потеребить, уложить в ленты и высушить. Перед уборкой льна – несколько этапов. Аграрии в полях все лето. В этом году погода играет на руку. Растение впитало и влагу, и тепло. Урожай обещают хороший.
Работники перерабатывающего предприятия вручную сортируют лен по цвету, длине волокна и прочности. Из лучшего сырья шьют одежду, скатерти и салфетки.
Производство безотходное. Из жесткого и короткого льна на заводе делают паклю. Ее используют в строительстве – утепляют стены. Поставки такого материала уже ждут в Китае.
«Я встречался с послом Китая. Он меня удивил при докладе. Штрих такой. Китайцы готовы у нас взять отходы льна. Паклю китайцы заберут, это им будет только десятая часть. Поэтому льном надо заниматься. Госзаказ должен быть выполнен!» – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Большую часть семян для производства масла и волокно завод отправляет на экспорт. В основном в Россию.
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Из сукна шьют одежду, постельное белье и даже делают строительные материалы.
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