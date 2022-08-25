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Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим и силовикам

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За образцовую службу и высокий профессионализм. Александр Лукашенко вручил госнаграды тем, кто отличился в непростые для страны времена. Речь о событиях двухлетней давности. После президентских выборов в Беларуси были пресечены попытки госпереворота, передает «МИР 24».

Награды из рук белорусского лидера сегодня получили три десятка человек. Это военнослужащие и представители силовых структур. Отметили и рядовых граждан, которые участвовали в наведении порядка на улицах в августе-сентябре 2020-го.

Александр Лукашенко подчеркнул: он благодарен тем, кто не остался в стороне, и поручил отметить абсолютно всех.

«Белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Прежде всего хочу поблагодарить наших людей. И прежде всего всех вас. Все практически вы здесь люди военные. Мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что должны сделать свою работу. Защитить свою страну, защитить мир и покой наших граждан, для чего мы – органы власти, военные и рядом с нами люди стоящие – предназначены», – сказал Лукашенко.

Президент поблагодарил участников церемонии за безупречную службу и надежность, пожелал крепкого здоровья им и их родным, а также обратил внимание: обстановка в мире непростая, и расслабляться рано.

«Все только начинается. Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений НАТОвских войск. При этом не прекращается массированная гибридная агрессия против нашего государства и со стороны, так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые сбежали за пределы страны. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сделать из этого выводы и сохранить страну», – сказал Лукашенко.

Всего в списке награжденных – около сотни человек. В ближайшее время остальные награды по поручению Александра Лукашенко вручат премьер-министр, госсекретарь Совбеза и глава Администрации президента.



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Отметили и рядовых граждан, которые участвовали в наведении порядка на улицах в августе-сентябре 2020-го.
 
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