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Митболы с рикоттой, ягодный пирог: чем кормят в белорусских школах
09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В меню белорусских школ появились новые блюда, изменилась в этом учебном году и стоимость питания в садах и учебных заведениях. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
«Это щи домашние, со свежей капустой».
Галина Писаренко варит щи, тушит котлеты и нарезает салаты строго по рецептам. В эту гимназию свежие продукты привозят каждый день. Дети говорят, что в столовой вкусно всегда. Чтобы приготовить такой обед, повар добавляет свой особый ингредиент.
«Мы от технологической карточки не имеем права отходить, но когда-то, когда я начинала работать, всегда говорили: «Вложи кусочек своей души, и блюдо будет очень вкусное», – рассказала заведующая производством столовой гимназии № 25 Минска Галина Писаренко.
Овощной суп со свежим перцем, курица с паприкой и зеленью, митболы с рикоттой, на десерт – ягодный пирог из песочного теста. В этой четверти в белорусских школах появилось 11 новых блюд. К дегустации новинок и разработке нового меню привлекли и детей.
«Каждый год приводится тестирование, что дети хотят видеть в столовой, что не хотят, и каждый год мнение школьников учитывается», – сказала учащаяся гимназии №25 Минска Вероника Антуневич.
«У меня нет нелюбимых блюд, все очень вкусно, как для «бесплатников», так и для «платников», все порции отлично скомбинированы», – добавил Александр Балаболов.
В новых блюдах учли количество питательных веществ и посчитали калораж. Всего за год перечень меняется четыре раза. В первой четверти больше овощей и фруктов, сезон позволяет.
А для небольших перекусов в школах есть буфеты. Перед булочками с маком или мини-пиццами с колбасой устоять практически невозможно. Последние, кстати, дают только два раза в неделю, чтобы и побаловать детей, и сберечь их здоровье. Чипсы или газировку в школьном буфете не найти.
«Смаженки, иногда сок, молочный коктейль чаще всего. Вообще тут много чего вкусного есть», – заметил учащийся гимназии №25 Николай Малец.
«Здесь много вкусных блюд, пирожные, сырки, булочки всякие, начинки», – согласилась Валентина Гончарик.
Школьный обед из первого, второго и напитка стоит примерно три белорусских рубля. Это 70 российских. Для некоторых питание бесплатное. Это дети из многодетных или неполных семей и школьники с особенностями психофизического развития.
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В школах республики появилось 11 новых блюд.
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