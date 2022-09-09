Президент Беларуси и спикер парламента обсудили обращения граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С какими вопросами и проблемами белорусы обращаются к чиновникам? Это обсудили президент Александр Лукашенко и спикер верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова, передает «МИР 24».

«Много проводите встреч с людьми. И телефонные прямые линии, и с глазу на глаз. Что говорит народ? Я тоже много встречался с людьми в последнее время. Может, мне не все скажут, как вам. Поэтому это очень важно», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава государства интересовался текущей работой Совета Республики и планами на будущее. Там создали экспертный совет, который рассматривает и анализирует все законопроекты и прочие государственные документы. Мнения и пожелания собирают во всех регионах страны.

«Мы стараемся те обращения, которые поступают к нам, держать на контроле. А те законы, которые надо урегулировать законодательно, мы обязательно учитываем при разработке законопроектов. Для нас это обратная связь», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

На встрече обсудили и работу минских предприятий. Это зона ответственности Натальи Кочановой. По ее словам, сейчас активный акцент делается на импортозамещение.