Легендарный самосвал БелАЗ установили на ВДНХ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Павильон «Беларусь» на ВДНХ сегодня стал намного заметнее. Там установили огромный самосвал БелАЗ. Чтобы привезти его в Москву, задействовали три железнодорожные платформы, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Тех, кто впервые видит БелАЗ, поражают, прежде всего, его размеры. Конкретно эта модель может перевозить до 90 тонн груза. Кузов самосвала размером с однокомнатную квартиру на высоте 4,5 метра над землей. Под ним даже качели повесили для желающих сфотографироваться.



Этот карьерный самосвал прошел долгий трудовой путь.15 лет служил во Вьетнаме и на Дальнем Востоке. Теперь промышленный гигант стал участником экспозиции на ВДНХ.



По городским дорогам ездить БЕЛАЗам запрещено – они слишком большие. Машину разобрали, погрузили на три железнодорожных платформы и повезли. На ВДНХ, уверены организаторы, народная тропа к БЕЛАЗу не зарастет.



В Москве на всеобщее обозрение БЕЛАЗы выставляли один раз – в далеком 1984 году на выставке «Автопром». Сегодня карьерный самосвал уже никуда не торопится – остается на постоянной основе.

«Марка, которую знают во всем мире, марка-символ мощи Советского Союза, который наследуют сегодня машиностроители Беларуси, но и России. Сейчас здесь мы видим уникальную машину, востребованную на многих внешних рынках, востребованную угольщиками, металлургами», – рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

БелАЗ -7558 – не самая большая, но массовая модель. Только в России на карьерах работают около 11 тысяч таких автомобилей. Возят все – от угля до алмазов. Посмотреть на легендарного гиганта можно у павильона «Беларусь».