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Легендарный самосвал БелАЗ установили на ВДНХ
25.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Павильон «Беларусь» на ВДНХ сегодня стал намного заметнее. Там установили огромный самосвал БелАЗ. Чтобы привезти его в Москву, задействовали три железнодорожные платформы, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.
Тех, кто впервые видит БелАЗ, поражают, прежде всего, его размеры. Конкретно эта модель может перевозить до 90 тонн груза. Кузов самосвала размером с однокомнатную квартиру на высоте 4,5 метра над землей. Под ним даже качели повесили для желающих сфотографироваться.
БелАЗ -7558 – не самая большая, но массовая модель. Только в России на карьерах работают около 11 тысяч таких автомобилей. Возят все – от угля до алмазов. Посмотреть на легендарного гиганта можно у павильона «Беларусь».
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БелАЗ -7558 – не самая большая, но массовая модель. Только в России на карьерах работают около 11 тысяч таких автомобилей.
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