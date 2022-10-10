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В Беларуси прошли международные соревнования по каратэ
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Битва черных поясов. В Беларуси прошел международный турнир по каратэ. В Минск приехали 700 спортсменов из шести стран. За ходом поединков следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Даже для профессиональных бойцов это тяжелейшее испытание. Турнир в Минске собрал
«В каждой стране есть темная лошадка. Нельзя никого недооценивать. К каждому сопернику нужно относиться уважительно, и к каждому сопернику нужно готовиться», – сказал участник турнира из Беларуси, чемпион Беларуси по каратэ Олег Мелехин.
«Есть небольшой мандраж перед выходом на татами, это естественно, это нормально, потому что на тебя смотрят восемь судей. Ошибка – все», – призналась участница турнира из Удмуртии (Россия), участник сборной России по каратэ Анита-Элизабет Рукопец.
Судьи оценивают точность и технику исполнения. Участник должен держать хороший баланс и идеально исполнять все элементы. Заранее понять,
«Спортсмены высочайшего уровня из России, из Беларуси, приехали первые номера национальных сборных. Это спортсмены, которые уже находятся в высокой позиции в рейтингах. Ожидаются очень интересные бои», – отметил рефери каратэ всемирной категории Роман Кузнецов.
Для Валерии Сергеевой финальная схватка была особенной. Соперничество между этими девушками длится уже несколько лет.
«Это была моя главная цель: обыграть ее и стать первой. Я выполнила ее и, если честно, безумно рада и до сих пор не могу передать эти эмоции», – сказала участница турнира из России Валерия Сергеева.
Но и белорусские спортсмены уступать гостям не собирались, показали хороший результат, но председатель федерации каратэ уверен – они способны на гораздо большее.
«Конечно, нам есть куда стремиться. Есть, куда развиваться. И такие мероприятия необходимо как можно больше проводить, включаться в работу всем, на всех уровнях, и тогда действительно мы поднимем наш белорусский спорт на более высокую планку», – заявил председатель Белорусской федерации каратэ, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
Международный турнир по каратэ в Беларуси проходит каждый год. Судьи соревнования работают совместно с руководством Всемирной федерации каратэ.
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Международный турнир по каратэ в Беларуси проходит каждый год.
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