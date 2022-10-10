В Беларуси прошли международные соревнования по каратэ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Битва черных поясов. В Беларуси прошел международный турнир по каратэ. В Минск приехали 700 спортсменов из шести стран. За ходом поединков следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Даже для профессиональных бойцов это тяжелейшее испытание. Турнир в Минске собрал больше 700 участников из шести стран. Поединки начинаются задолго до выхода на татами. Спортсмены анализируют соперников и собираются с мыслями.

«В каждой стране есть темная лошадка. Нельзя никого недооценивать. К каждому сопернику нужно относиться уважительно, и к каждому сопернику нужно готовиться», – сказал участник турнира из Беларуси, чемпион Беларуси по каратэ Олег Мелехин.

«Есть небольшой мандраж перед выходом на татами, это естественно, это нормально, потому что на тебя смотрят восемь судей. Ошибка – все», – призналась участница турнира из Удмуртии (Россия), участник сборной России по каратэ Анита-Элизабет Рукопец.

Судьи оценивают точность и технику исполнения. Участник должен держать хороший баланс и идеально исполнять все элементы. Заранее понять, кто окажется победителем , почти невозможно.

«Спортсмены высочайшего уровня из России, из Беларуси, приехали первые номера национальных сборных. Это спортсмены, которые уже находятся в высокой позиции в рейтингах. Ожидаются очень интересные бои», – отметил рефери каратэ всемирной категории Роман Кузнецов.

Для Валерии Сергеевой финальная схватка была особенной. Соперничество между этими девушками длится уже несколько лет.

«Это была моя главная цель: обыграть ее и стать первой. Я выполнила ее и, если честно, безумно рада и до сих пор не могу передать эти эмоции», – сказала участница турнира из России Валерия Сергеева.

Но и белорусские спортсмены уступать гостям не собирались, показали хороший результат, но председатель федерации каратэ уверен – они способны на гораздо большее.

«Конечно, нам есть куда стремиться. Есть, куда развиваться. И такие мероприятия необходимо как можно больше проводить, включаться в работу всем, на всех уровнях, и тогда действительно мы поднимем наш белорусский спорт на более высокую планку», – заявил председатель Белорусской федерации каратэ, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Международный турнир по каратэ в Беларуси проходит каждый год. Судьи соревнования работают совместно с руководством Всемирной федерации каратэ.