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Лукашенко: Беларусь и Таджикистан должны расширять сотрудничество в экономике
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Таджикистан должны расширять сотрудничество в экономике. Белорусский лидер находится в республике с
Между президентами и народами Беларуси и Таджикистана крепкие дружеские связи. Но пора переходить на уровень надежного партнерства, уверен Лукашенко. Белорусский лидер предлагает вместе работать на рынках третьих стран.
«Для нас имеет особое значение сотрудничество с Республикой Беларусь. Практически во всех сферах экономики и во всех спектрах работы. Результаты мы уже видим. Мы прошли два сложных года пандемии. То, что вы вчера подсказали, это на самом деле правильно. Путем логистики, путем других сфер можно «добить» тот объем, который раньше был», – подчеркнул премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода.
Александр Лукашенко сделал акцент на совместном предприятии по производству ковров. Этот проект сейчас прорабатывается. Также белорусская сторона заинтересована в производстве хлопка. Перспективы президент видит и в развитии энергетики.
В Душанбе также проходит таджикско-белорусский бизнес-форум. Стороны уже подписали контракты на сумму больше 50 миллионов долларов.
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Белорусский лидер предлагает вместе работать на рынках третьих стран.
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