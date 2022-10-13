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Комфорт и долговечность: белорусский текстиль завоевывает новые рынки

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский текстиль завоевывает новые рынки. Помимо экспорта в страны ЕАЭС, сейчас идут переговоры с поставками в Кувейт. А производят материал из российской шерсти. Раньше ее закупали в Австралии и Аргентине. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на комбинате.

Качество ткани напрямую зависит от качества шерсти. Это – овечья. В Беларуси подходящей нет. Сырье по большей части закупают в России. Требования высокие: толщина волокна не больше 20 микрон. Человеческий волос, к примеру, толще минимум на треть.

До превращения волокна в пряжу шерсть проходит десятки технологических операций. Ее многократно вычесывают, насыщают кислородом, соединяют с искусственным волокном, красят. У колористов предприятия в архиве около пяти тысяч цветовых образцов.

«Существует две с лишним тысячи оттенков черного цвета, также и синего и серого», – рассказала колорист предприятия Ирина Шилова.

На потоке в ткацком цеху в этот раз зеленое полотно. Предприятие получило крупный заказ на обивку бильярдных столов. За год здесь производят до трех миллионов погонных метров ткани и большую часть отправляют за рубеж: в страны ЕАЭС, Польшу, Сербию. В проработке поставки в Кувейт.

«70-80% производимой продукции отправляется на экспорт. Традиционным рынком для нашей продукции является рынок Российской Федерации. Следующий по величине рынок – это рынок Казахстана. Туда мы отправляли 100 тысяч погонных метров ежегодно. Это приблизительно 8% нашего экспорта», – поделился заместитель генерального директора камвольного комбината Артем Ильин.

Шерстяные и полушерстяные, с добавлением льна и вискозы. Хорошо драпируются, не мнутся. Белорусские ткани часто принимают за итальянские.

«Посмотрите, какая обработка. У нас стоят великолепные машины, которые делают красивую строчку–топ. Великолепный пресс, который придает форму изделию финишную. Модные воротники в контрастной отделке», – отметила руководитель дизайн-центра Эльвира Жвикова.

Спрос на качественные ткани высокий. Еще больший интерес к производству. Предприятие открыло двери для посетителей. Экскурсии через день, а запись – на месяц вперед. Так здесь прививают любовь к отечественному бренду. Его философия проста: минимализм, комфорт, экологичность и долговечность.



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Производят материал из российской шерсти. Раньше ее закупали в Австралии и Аргентине.
 
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