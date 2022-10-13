Лукашенко – Токаеву: Странам Азии надо смелее брать бразды правления миром

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О перспективах работы на азиатском направлении говорили президенты Беларуси и Казахстана. Лидеры в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане провели двустороннюю встречу.



«Я действительно искренне не просто ощущаю, но и считаю, что, как я сегодня сказал, настает время Азии. Азия, Восток – люди очень аккуратные, осторожные, выверенные. И вот это поведение не должно стать причиной того, что Азия упустит этот момент. Все сейчас ищут, на кого бы опереться. И так случилось, что ШОС и ваша организация – это, я вам скажу, сильно. И то, что вы сейчас начали развивать эту организацию, превращать в глобальную, это очень правильно. Поэтому надо смелее брать бразды правления миром в руки и управлять», – заявил Александр Лукашенко.

«Мы настроены абсолютно на положительный лад. На положительную тональность. И я, в принципе, постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать тот объем. Будь то торговля, инвестиционное сотрудничество, совместные проекты. Нужно использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное, чтобы мы с Беларусью развивали, продолжали развивать очень эффективное многостороннее сотрудничество», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее, выступая на заседании, Лукашенко заявил: для Беларуси сотрудничество с государствами Азии – приоритет внешней политики.

