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Лукашенко – Токаеву: Странам Азии надо смелее брать бразды правления миром
13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О перспективах работы на азиатском направлении говорили президенты Беларуси и Казахстана. Лидеры в рамках
«Мы настроены абсолютно на положительный лад. На положительную тональность. И я, в принципе, постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать тот объем. Будь то торговля, инвестиционное сотрудничество, совместные проекты. Нужно использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное, чтобы мы с Беларусью развивали, продолжали развивать очень эффективное многостороннее сотрудничество», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее, выступая на заседании, Лукашенко заявил: для Беларуси сотрудничество с государствами Азии – приоритет внешней политики.
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О перспективах работы на азиатском направлении говорили президенты Беларуси и Казахстана. Лидеры в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в...
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