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Лукашенко поручил доработать концепцию кибербезопасности

26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил доработать концепцию кибербезопасности Беларуси. Президент подчеркнул: атаки хакеров всегда нацелены на стратегические объекты: госорганы, крупные предприятия, банки.

«Знаем, что такое кибервойна, знаем, что такое кибербезопасность. Все это в соответствующей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте и надо защищать. Будем исходить из этого, а не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности. Для того, чтобы наблюдать. Слушайте, что наблюдать? Надо создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны», – сказал белорусский лидер.

Занимается подготовкой документа Оперативно-аналитический центр при президенте. По словам специалистов, для этого у Беларуси есть и многолетние собственные наработки, и опыт других стран. Концепция кибербезопасности будет системной и масштабной. Это требование Александра Лукашенко.

По информации Оперативно-аналитического центра, в Беларуси кибератакам подвергались сферы логистики, транспорта, энергетики.



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Президент подчеркнул: атаки хакеров всегда нацелены на стратегические объекты: госорганы, крупные предприятия, банки.
 
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