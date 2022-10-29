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Следователи России и Беларуси обмениваются опытом в целях повышения квалификации

29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Следственном комитете России прошла встреча главы ведомства Александра Бастрыкина и председателя Следственного комитета Беларуси Дмитрия Горы. В центре внимания была тема повышения квалификации сотрудников, передает «МИР 24».

«Уверен, что мы найдем новые направления нашего сотрудничества с учетом того, что время не стоит на месте, перед нами стоят новые задачи и, безусловно, мы вместе их успешно решим», – заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«Ваше отношение к этому процессу достойно уважения и благодарности. Приятно, что могут получить подготовку не только какие-то, скажем так, ассы из центрального аппарата. У нас очень много хороших ребят, которые на уровне района могут получить дополнительное образование и развиваться в соответствии с новейшими тенденциями», – отметил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

Главы ведомств подписали Программу сотрудничества в научно-образовательной сфере и исследовательской деятельности на 2023-2025 годы.

В рамках рабочей поездки сотрудники делегации Беларуси посетили Главное управление криминалистики Следственного комитета России. Там специалисты продемонстрировали новейшие образцы техники, которую используют при раскрытии и расследовании преступлений.



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В рамках рабочей поездки сотрудники делегации Беларуси посетили Главное управление криминалистики Следственного комитета России.
 
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