|
Следователи России и Беларуси обмениваются опытом в целях повышения квалификации
29.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Следственном комитете России прошла встреча главы ведомства Александра Бастрыкина и председателя Следственного комитета Беларуси Дмитрия Горы. В центре внимания была тема повышения квалификации сотрудников, передает «МИР 24».
«Уверен, что мы найдем новые направления нашего сотрудничества с учетом того, что время не стоит на месте, перед нами стоят новые задачи и, безусловно, мы вместе их успешно решим», – заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
Главы ведомств подписали Программу сотрудничества в научно-образовательной сфере и исследовательской деятельности на 2023-2025 годы.
В рамках рабочей поездки сотрудники делегации Беларуси посетили Главное управление криминалистики Следственного комитета России. Там специалисты продемонстрировали новейшие образцы техники, которую используют при раскрытии и расследовании преступлений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках рабочей поездки сотрудники делегации Беларуси посетили Главное управление криминалистики Следственного комитета России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)