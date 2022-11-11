О чем пишут мировые СМИ: находка фрагмента Challenger и возможное банкротство Twitter

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фрагмент взорвавшегося в 1986 году шаттла Challenger обнаружили у восточного побережья Флориды. «Артефакт» заметила съемочная группа, которая искала затонувшие самолеты времен Второй мировой войны, сообщает The Guardian . Занесенный песком осколок находился неподалеку от места запуска космического челнока. Члены группы передали информацию в NASA, и представители агентства извлекли фрагменты шаттла. Challenger отправился в полет 28 января 1986 года и взорвался менее чем через две минуты после старта. Все семь человек, находившихся на его борту, погибли.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о возможном банкротстве Twitter, если компании не удастся справиться с текущими финансовыми трудностями. В данный момент компания теряет до четырех миллиардов долларов в день, сообщает The Independent . Маск отметил, что с тех пор, как он приобрел Twitter, начался массовый отток рекламодателей. Долг компании, который ей следует выплатить в течение ближайших 12 месяцев, составляет 13 млрд долларов с процентами в размере 1,2 млрд, а последние данные по доходам раскрывают цифру в 1,1 млрд. Новый владелец предупредил сотрудников Twitter, что их ожидают «трудные времена».

В Казахстане выросла численность населения. С начала года произошел прирост в 1%, сообщает «Казахстанская правда» . По данным на 1 октября население страны составило 19 691 900 человек, из них городское население 12 151 700 (61,7%), сельское – 7 540 200 (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года население Казахстана возросло на 188,7 тысяч человек. При этом скорость прироста снизилась относительно показателей аналогичного периода 2021 года – на 1,6%. В статистике отмечено снижение рождаемости в январе-сентябре 2022 года (на 11,5%) и также снижение смертности (на 26,1%).

В Беларуси 30% населения привились от гриппа. Процедуру вакцинации прошли 2,7 млн человек, сообщает «Беларусь сегодня» . В Минздраве подчеркнули, что особое внимание уделяется людям из групп повышенного риска. К настоящему времени прививку получили 59,6% представителей этой категории граждан. Также активно идет вакцинация работников медицины, образования, транспорта, торговли и других социально значимых сфер. Лидером по масштабам вакцинации стал Минск – там процедуру прошли более 589,5 тысяч желающих.