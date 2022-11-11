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О чем пишут мировые СМИ: находка фрагмента Challenger и возможное банкротство Twitter
11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фрагмент взорвавшегося в 1986 году шаттла Challenger обнаружили у восточного побережья Флориды. «Артефакт» заметила съемочная группа, которая искала затонувшие самолеты времен Второй мировой войны, сообщает
Американский миллиардер Илон Маск заявил о возможном банкротстве Twitter, если компании не удастся справиться с текущими финансовыми трудностями. В данный момент компания теряет до четырех миллиардов долларов в день, сообщает
В Казахстане выросла численность населения. С начала года произошел прирост в 1%, сообщает
В Беларуси 30% населения привились от гриппа. Процедуру вакцинации прошли 2,7 млн человек, сообщает
В Туркменистане упразднили семь этрапов (этрап – административно-территориальная единица второго порядка). Меджлис Милли Генгеша шестого созыва на двадцатом заседании упразднил этрап Кенар города Туркменбаши в Балканском велаяте, Губадагский этрап и этрап имени Гурбансолтан эдже в Дашогузском велаяте, Фарапский этрап и этрап Довлетли в Лебапском велаяте и Серхетабатский и Огузханский этрапы в Марыйском велаяте, сообщает
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У побережья Флориды нашли осколок взорвавшегося в 1986 году космического шаттла. Маск предупредил о возможном банкротстве купленной им компании.
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