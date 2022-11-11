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О чем пишут мировые СМИ: находка фрагмента Challenger и возможное банкротство Twitter

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фрагмент взорвавшегося в 1986 году шаттла Challenger обнаружили у восточного побережья Флориды. «Артефакт» заметила съемочная группа, которая искала затонувшие самолеты времен Второй мировой войны, сообщает The Guardian. Занесенный песком осколок находился неподалеку от места запуска космического челнока. Члены группы передали информацию в NASA, и представители агентства извлекли фрагменты шаттла. Challenger отправился в полет 28 января 1986 года и взорвался менее чем через две минуты после старта. Все семь человек, находившихся на его борту, погибли.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о возможном банкротстве Twitter, если компании не удастся справиться с текущими финансовыми трудностями. В данный момент компания теряет до четырех миллиардов долларов в день, сообщает The Independent. Маск отметил, что с тех пор, как он приобрел Twitter, начался массовый отток рекламодателей. Долг компании, который ей следует выплатить в течение ближайших 12 месяцев, составляет 13 млрд долларов с процентами в размере 1,2 млрд, а последние данные по доходам раскрывают цифру в 1,1 млрд. Новый владелец предупредил сотрудников Twitter, что их ожидают «трудные времена».

В Казахстане выросла численность населения. С начала года произошел прирост в 1%, сообщает «Казахстанская правда». По данным на 1 октября население страны составило 19 691 900 человек, из них городское население 12 151 700 (61,7%), сельское – 7 540 200 (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года население Казахстана возросло на 188,7 тысяч человек. При этом скорость прироста снизилась относительно показателей аналогичного периода 2021 года – на 1,6%. В статистике отмечено снижение рождаемости в январе-сентябре 2022 года (на 11,5%) и также снижение смертности (на 26,1%).

В Беларуси 30% населения привились от гриппа. Процедуру вакцинации прошли 2,7 млн человек, сообщает «Беларусь сегодня». В Минздраве подчеркнули, что особое внимание уделяется людям из групп повышенного риска. К настоящему времени прививку получили 59,6% представителей этой категории граждан. Также активно идет вакцинация работников медицины, образования, транспорта, торговли и других социально значимых сфер. Лидером по масштабам вакцинации стал Минск – там процедуру прошли более 589,5 тысяч желающих.

В Туркменистане упразднили семь этрапов (этрап – административно-территориальная единица второго порядка). Меджлис Милли Генгеша шестого созыва на двадцатом заседании упразднил этрап Кенар города Турк­менбаши в Балканском велаяте, Губадагский этрап и этрап имени Гурбансолтан эдже в Дашогузском велаяте, Фарапский этрап и этрап Довлетли в Лебапском велаяте и Серхетабатский и Огузханский этрапы в Марыйском велаяте, сообщает Turkmenportal. Их территории вошли в состав других административных единиц.



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Теги: Минск
 
 
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У побережья Флориды нашли осколок взорвавшегося в 1986 году космического шаттла. Маск предупредил о возможном банкротстве купленной им компании.
 
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