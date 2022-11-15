Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и мокрый снег в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снежный покров в Московском регионе начнет формироваться во вторник вечером. Днем облачно, осадки ожидаются после обеда. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Метель, порывистый ветер и гололед. В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за атлантического циклона. Почти по всей стране синоптики прогнозируют сильные дожди и снег.

На востоке республики из-за снегопада жители нескольких сел остались без света. Под тяжестью мокрого снега провисли и оборвались провода. Село Бобровка из-за переметов и сугробов было оказались отрезаны от внешнего мира. Дорогу там долго не могли расчистить. Понадобилась помощь и автомобилистам, которые попали в снежный плен. Так, в одном из районов на вездеходе искали мужчину. Он выехал к знакомым в соседнее село, но до места не добрался. Его машина застряла в снегу, откопать ее помогли спасатели.

Беларусь

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