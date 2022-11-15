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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и мокрый снег в Беларуси
15.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Метель, порывистый ветер и гололед. В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за атлантического циклона. Почти по всей стране синоптики прогнозируют сильные дожди и снег.
На востоке республики из-за снегопада жители нескольких сел остались без света. Под тяжестью мокрого снега провисли и оборвались провода. Село Бобровка из-за переметов и сугробов было оказались отрезаны от внешнего мира. Дорогу там долго не могли расчистить. Понадобилась помощь и автомобилистам, которые попали в снежный плен. Так, в одном из районов на вездеходе искали мужчину. Он выехал к знакомым в соседнее село, но до места не добрался. Его машина застряла в снегу, откопать ее помогли спасатели.
Беларусь
До наступления холодов аграрии практически завершили уборку сахарной свеклы. Полностью справились четыре области. Урожай лучше прошлогоднего: удалось собрать 4 миллиона 200 тысяч тонн.
Кыргызстан
В неустойчивую осеннюю погоду обычно проявляет себя грипп. В республике уже началась вакцинация. В первую очередь прививают детей, медицинских работников, людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Для этих категорий вакцина бесплатна. Можно обратиться в поликлинику по месту жительства.
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На востоке Казахстана из-за снегопада жители нескольких сел остались без света. Под тяжестью мокрого снега провисли и оборвались провода.
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